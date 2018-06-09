«Услышите мой голос в ближайшее время»: Уткин прокомментирует матчи ЧМ-2018 на Первом канале

Василий Уткин будет комментировать матчи чемпионата мира по футболу в России на Первом канале. Об этом сам журналист сообщил в Facebook. При этом гонорар от работы на мундиале он перечислит в благотворительный фонд «Выход», занимающийся проблемами людей с аутизмом. В интервью RT Уткин объяснил, почему принял такое решение, и признался, что в преддверии мундиаля получал предложения о сотрудничестве из других стран.

«Очень не хотелось проехать мимо такого события»

Возвращение Уткина в эфир стало настоящей неожиданностью для большинства болельщиков. После того как журналист в феврале 2016-го покинул «Матч ТВ», он остался без работы на федеральных каналах. Затем Уткин какое-то время сотрудничал с Eurosport, но в конце прошлого года объявил о завершении карьеры комментатора, причём сделал это прямо в эфире.

«Это был мой последний репортаж на очень долгое время. Я решил прекратить деятельность в качестве футбольного комментатора, телекомментатора. Нужно говорить себе честно, что телевидение без телевидения невозможно. Я очень благодарен телеканалу Eurosport и вам, нашим зрителям, но мне, конечно, нужны другие вызовы. А здесь, на моём месте, должен работать молодой парень, который делает себе имя. Поэтому я прощаюсь с вами на неопределённый срок», — заявил Уткин.

Однако «неопределённый срок» оказался не таким уж долгим. Спустя всего полгода Василий вернулся в профессию. В субботу он опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, что достиг соглашения с Первым каналом о работе во время чемпионата мира в России.

«Мне очень приятно наконец сказать вслух, что я буду комментировать матчи чемпионата мира по футболу на Первом канале. Мне бы очень не хотелось проехать мимо такого события у себя на родине.

Так получилось, что я проскочил мимо Олимпиады, у меня были проблемы с голосовыми связками. И если за эти четыре года я бы ещё пропустил чемпионат мира, наверно, это был бы повод задуматься о карме.

А я о карме обычно не думаю, потому что в эти вещи не верю. Я верю в работу, люблю футбол и очень рад, что вы услышите мой голос в эфире уже в ближайшие дни», — приводит слова Уткина Первый канал.

Само по себе возвращение журналиста в федеральный эфир вызвало немалый резонанс, но Уткин пошёл ещё дальше и объявил, что будет работать фактически бесплатно. Весь гонорар комментатор направит в благотворительный фонд, который занимается проблемами людей, страдающих аутизмом.

«Аутисты — такие же люди, как мы, просто им немного труднее жить, даже простая терпимость к людям с особенностями в развитии будет небольшой, но значимой, а главное — посильной помощью», — добавил журналист.

«Были звонки из других стран, но меня это удивляло»

В интервью RT Уткин объяснил, почему решил поступить таким образом, признался, что получал предложения о работе на ЧМ из других стран, а также уточнил, кто поздравил его с возвращением в эфир.

— Как у вас родилась идея перечислить будущий гонорар людям, страдающим аутизмом?

— Я являюсь послом благотворительного фонда, поэтому мой выбор легко объясним. Дело в том, что аутизм — это не столько болезнь, сколько состояние. Поэтому очень важно, чтобы люди поняли саму суть этого явления. Ведь когда в семье рождается ребёнок, в 75 процентах случаев отец просто уходит из семьи, потому что аутизм — это не то заболевание, которое можно вылечить. Данный диагноз остаётся с человеком на всю жизнь. Поэтому в сложившейся ситуации было идеально объявить об этом шаге публично.

— Были ли у вас другие предложения поработать на ЧМ? Может быть, из другой страны. Вы ведь работали на Украине.

— Были звонки из других стран, но меня это удивляло. Всё-таки чемпионат мира пройдёт в моей стране, и было бы крайне нелогично, если бы я комментировал его на территории других государств.

— Когда вам поступило предложение от Первого канала?

— Накануне мы достигли окончательной определённости, до этого у нас уже существовали определённые договорённости.

— Уже знаете, какие матчи будете комментировать?

— Да, мне уже известно, на каких матчах я буду работать, но назвать их я вам не могу. С другой стороны, всё ещё может поменяться.

— Не будете ли волноваться после возвращения в эфир? Всё же вы давно не работали на федеральных каналах.

— Вы преувеличиваете моё спокойствие. Каждый комментатор, работая на домашнем чемпионате мира, будет испытывать волнение, так что это абсолютно нормально. Я исключением не стану.

— Сколько звонков получили после того, как опубликовали информацию о сотрудничестве?

— Получил в свой адрес очень много поздравлений, и до сих пор продолжаю получать. Особенно отрадно, что от некоторых людей услышать поздравления в свой адрес я не ожидал. От кого? Не хотелось бы афишировать. Эти люди оказались лучше, чем я думал.

— Вы говорили, что «проскочили» мимо Олимпиады в Сочи из-за проблем с голосовыми связками. Что это были за проблемы и удалось ли их полностью решить?

— Это довольно известная история. Накануне Олимпиады в Сочи я перенёс серьёзную операцию и три месяца даже не мог нормально разговаривать. Сейчас всё позади.