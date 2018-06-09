Уткин будет комментировать матчи ЧМ-2018 по футболу на Первом канале

Известный спортивный комментатор Василий Уткин будет работать на Первом канале на матчах чемпионата мира 2018 года по футболу.

«Мне очень приятно наконец сказать вслух, что я буду комментировать матчи чемпионата мира по футболу на Первом канале. Мне бы очень не хотелось проехать мимо такого события у себя на родине», — приводит слова Уткина пресс-служба Первого канала.

Первый канал покажет в прямом эфире 27 матчей ЧМ-2018, в том числе игры сборной России с Саудовской Аравией и Уругваем.

Ранее стал известен комментатор, который будет работать на финале чемпионата мира 2018 года по футболу в России.