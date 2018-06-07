«Идёт информационная война»: в России отреагировали на отмену выступления Чичериной по требованию ФИФА

Запрет выступления рок-певицы Юлии Чичериной на фестивале для болельщиков в Ростове-на-Дону — это проявление информационной войны. Так в России отреагировали на введённые со стороны ФИФА ограничения. В Госдуме при этом выразили сожаление, что заключённые соглашения позволяют международной организации «диктовать России многие вещи по своему усмотрению». Реакция на скандал с отменой концерта Чичериной — в материале RT.

Российской певице Юлии Чичериной запретили выступать на Фестивале болельщиков в Ростове-на-Дону во время чемпионата мира по футболу. Об этом рассказала сама артистка, показав в социальных сетях письмо от Международной федерации футбола (ФИФА). В организации опасаются, что военная тематика в творчестве Чичериной негативно скажется на репутации самой ФИФА и турнира. Ей бы не разрешили выйти на сцену, даже если бы певица исполняла песни на нейтральные темы.

Директор группы «Чичерина» Олег Гененфельд считает, что артистка пострадала из-за своей позиции по конфликту на юго-востоке Украины и поддержки самопровозглашённых ДНР и ЛНР. Он выразил недоумение тем фактом, что ФИФА может запрещать российской певице выступать в России.

«Вероятно, связано с Донбассом, да. В письме, которое нам показали, оно на английском языке, фигурирует ссылка на клип «На передовой». Несмотря на то, что мы с организаторами оговаривали репертуар, выступаем в своей стране, где хотим, ФИФА вмешалась и запретила выступление. Нас удивляет то, что в родной стране уже выступать не дают. Что это такое? Тем более, что песня на самом фестивале должна была быть вообще не военная, естественно. Праздник футбола же», — цитирует Гененфельда Ruposters.

Позднее менеджер Чичериной добавил, что певица не станет жаловаться на ФИФА в суд, и рассказал о блокировке её страницы в Facebook после демонстрации письма из Международной федерации футбола.

«Страницу в Facebook заморозили. Причём, сделали это дважды — сначала пришло уведомление о заморозке на три дня, а потом ещё одно, в котором сообщается о более длительном периоде блокировки. Скорее всего, это произошло из-за жалоб пользователей. Так обычно бывает. Что касается нашей оценки ситуации, то Юлия всё уже прокомментировала, мне к этому добавить нечего. Планируем ли мы подавать в суд на ФИФА? Нет, мы этого делать не будем», — заявил Гененфельд «Спорт-Экспрессу».

Международная федерация футбола в ответ заявила, что ставит своей целью недопущение использования своих мероприятий в качестве площадки для каких-либо политических заявлений.

«ФИФА уверена, что каждое футбольное мероприятие является прекрасной возможностью для сближения людей и укрепления взаимопонимания. В соответствии с регламентом ФИФА, матчи и сопутствующие мероприятия должны быть нейтральными в вопросах политики и не должны использоваться национальными ассоциациями, игроками, болельщиками или любыми другими людьми в качестве платформы для политических заявлений», — цитирует РИА Новости пресс-службу ФИФА.

«Если на Юлю ополчились — значит, она на правильном пути»

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова отметила в разговоре с RT, что в данном случае ФИФА вправе сама определять, кто может выступать на её соревнованиях, однако эти правила были введены задолго до начала конфликта на Украине.

«К ситуации может быть двоякое отношение. Россия — хозяйка чемпионата мира, но, с другой стороны, его полностью проводит ФИФА, мы им на этот период отдаём свою территорию, заключив договор о сотрудничестве. И, несомненно, они могут диктовать нам многие вещи, поступать на своё усмотрение», — заявила Журова.

Бывшая спортсменка отметила, что аналогичные ситуация бывают на Олимпиадах.

«Есть специальные документы, в них всё прописывается перед тем, как страна принимает соревнования такого уровня. И, если на каком-то этапе мы согласились с тем, что культурную программу формирует ФИФА, то сейчас нельзя возмущаться. Но восемь лет назад, когда мы получали право на проведение, никто не думал, что будет ситуация на Донбассе, в Украине, начнётся политическое обострение. Тогда это невозможно было предположить», — добавила Журова.

Певица Ольга Кормухина в свою очередь уверена, что Чичерина пострадала из-за своей позиции, так как не разделяет ценностей западного общества.

«Всё ясно — идёт информационная война, надо показать, кто сильнее. Это чёрный пиар. Когда человек занимает прорусскую позицию — это русский вопрос. Русские — понятие не национальное, а духовное. Это поиск и борьба за справедливость. Это всегда объединяло людей разных национальностей. Сейчас жёстко обозначились границы правды и лжи, света и тьмы. До чего довело себя западное общество? Они изгоняют правду из своей жизни, любые понятия о справедливости. Если поднимают голос в защиту этих ценностей — ополчается вся эта свора. Юля сильнее. Я желаю ей крепости духа, она молодец. Если на Юлю ополчились — значит, она на правильном пути», — рассказала Кормухина RT.

Певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон считает, что ФИФА своими действиями выполняют заказ США по продвижению своей политике на Украине.

«Не хочу даже комментировать мракобесие новой украинской власти, потому что Донбасс всегда был непокоренный, никогда не встанет на колени не перед кем. Можно только сожалеть, что не прекращается стрельба. Их питает США, они выполняют свой заказ. Настоящие украинцы ждут логического завершения этого конфликта», — заметил Кобзон.

«Спойте в 100 метрах от площадки ФИФА, мы придём»

Схожего мнения придерживаются и пользователи социальных сетей.

«У Чичериной есть нейтральные песни и их явно больше, чем композиций на военную тему. Лично мне творчество певицы не нравится, однако запрет на её выступление носит политический характер. И это вина ФИФА, они сами политизируют ЧМ. Если бы Юлии к примеру запретили исполнять песни на политические темы это было бы вполне объяснимо, а так чистая дискриминация», — высказал предположение Сергей Дарьин.

Другие предложили выступить во время чемпионата мира, но уже на не подконтрольных ФИФА площадках.

«В ста метрах от футбольного фестиваля есть КСК «Экспресс», который любезно предоставляет свою площадь под концерты. Обязательно надо попробовать спеть там. И обязательно во время чемпионата. Придут все болельщики ФК «Ростов», — написал пользователь Александр Бобров под постом Чичериной в Facebook.

Позиция ФИФА также нашла отклик у пользователей интернета, которые считают, что соблюдение регламента является обязательным для всех.

«Принцип ФИФА — спорт вне политики. Ничего удивительного, что человек, поющий об ополчении песни и дающий там концерты, попал под запрет главного мероприятия ФИФА. Запрет, а не преследование. Всё в рамках регламента, и непонятно, почему для Чичериной должны были делать исключение», — написал во «ВКонтакте» Максим Цыгипало.

Другие пользователи высказали мнение, что преданность своей позиции важнее выступления перед футбольными болельщиками.

«Совесть дороже футбольного праздника. Поддерживаю Чичерину и её позицию по Донбассу», — добавил Артём Сарапулов.