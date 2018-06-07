Кормухина прокомментировала запрет ФИФА на выступление Чичериной

Певица, заслуженная артистка России Ольга Кормухина в беседе с RT прокомментировала запрет ФИФА на выступление Юлии Чичериной на Фестивале болельщиков в Ростове-на-Дону в рамках чемпионата мира по футболу.

«А чего комментировать? Всё ясно. Идёт информационная война, надо показать, кто сильнее. Чёрный пиар. Поиск и борьба за справедливость — это всегда объединяло людей разных национальностей, а сейчас жёстко обозначились границы правды и лжи, света и тьмы. До чего довело себя западное общество? Они изгоняют правду из своей жизни, любые понятия о справедливости. Если поднимают голос в защиту этих ценностей — ополчается вся эта свора. Юля сильнее. Я желаю ей крепости духа, она молодец. Если на Юлю ополчились — значит, она на правильном пути», — пояснила Кормухина.

Ранее ФИФА запретила Юлии Чичериной выступить на Фестивале болельщиков, который планируется провести 15 июня в Ростове-на-Дону в рамках чемпионата мира по футболу.