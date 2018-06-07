«Плата за мою позицию»: ФИФА запретила Чичериной выступать на фестивале для болельщиков из-за клипа о Донбассе

ФИФА запретила известной российской певице Юлии Чичериной выступить на фестивале болельщиков, который планируется провести 15 июня в Ростове-на-Дону в рамках чемпионата мира по футболу. Причиной такого решения Международной футбольной федерации стал один из последних клипов исполнительницы «На передовой», рассказывающий о конфликте в Донбассе. Певица считает, что запрет стал платой за её гражданскую позицию.

«Пришло письмо на английском от доброй женщины с украинской фамилией»

По информации СМИ, письмо от ФИФА изначально пришло директору певицы. В нём федерация сообщает, что «принято решение отказаться от выступления артистки Chicherina» на фестивале болельщиков в Ростове-на-Дону. В ФИФА объяснили, что это связано в том числе с клипом певицы «На передовой», который затрагивает военную тему, и в частности тему конфликта в Донбассе. В сообщении также отметили, что на фестивале невозможно исполнение Чичериной даже её «нейтральных» композиций.

«На передовой» увидела свет в 2017 году в рамках альбома «Война и мир». Клип и песня были посвящены «героям Донбасса, ополченцам, отстаивающим свою землю, и добровольцам, не оставшимся равнодушными, тем, кто навечно в строю, и тем, кто живёт, не жалея себя, ради других», отмечает автор композиции.

«Чем больше людей обратят своё внимание на эту проблему, от которой всё равно никто не сможет спрятаться — она как снежный ком зацепит всех, — тем быстрее закончатся страдания народа, предназначенного для любви и созидания, но никак не для войны», — объясняла Чичерина в интервью РИА Новости.

В самом клипе снимались ополченцы, сражающиеся на территории Донбасса. Они хором вместе с Чичериной исполняют припев. Также в видеоролике использованы архивные кадры боевых действий во время Великой Отечественной войны.

Однако в ФИФА по-своему оценили идею композиции. Письмо от федерации Чичерина опубликовала в своём Facebook. По её словам, документ сопровождался припиской о недопустимости его распространения и оглашения. Однако артистку это не остановило.

«Слава богу, «футболобандеровцы» запретили меня в Ростове-папе, в сотне километров от которого в многострадальной Горловке дети спят в ванных, чтобы их ночью не посекло осколками. Многие на Донбассе считают, что русские не приходят на помощь своим из-за этой футбольной вакханалии. Как известно, рок — музыка протеста, и меня официально запретили — пришло письмо на английском языке, правда, от доброй женщины с украинской фамилией, и попросили никому не показывать», — написала Чичерина.

Позже певица заявила, что произошедшее её не удивило, поскольку она регулярно получает угрозы в свой адрес.

«Это плата за мою позицию, но, как известно, Бог не даёт испытаний, которые нам не по силам. Если бы мне предложили навсегда уйти со сцены взамен прекращения безнаказанных убийств на Донбассе — я бы не раздумывая согласилась», — приводит слова Чичериной российская пресса.

«Российским властям нужно дать чёткий ответ»

Неожиданный «запрет Чичериной» вызвал неоднозначную реакцию в России. Многие посчитали, что решение ФИФА является политически ангажированным. Так, член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме РФ Вадим Манукян сравнил сложившуюся ситуацию с запретом выступления другой известной певицы Юлии Самойловой на песенном конкурсе «Евровидение» на Украине в 2017 году.

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«А вот это уже тревожный звоночек. Впервые артисту из России запрещают выступать на мероприятии, проходящем в РФ, причём делает это не государство, а организация, которая является гостем. Год назад, когда запрет на участие в «Евровидении» коснулся Юлии Самойловой, российские власти отреагировали молниеносно. Тогда ей запретили выступать за пределами страны, но в данном случае ситуация выглядит куда неприятнее. Всем известно, что Юлия Чичерина активно поддерживает Донбасс, но разве это повод запрещать ей выступать на фестивале болельщиков? Да ещё официальная причина — «за наличие в репертуаре песен про войну». ФИФА всерьёз хочет сказать, что только у Юлии Чичериной есть такие песни в репертуаре? На мой взгляд, российским властям нужно дать чёткий ответ по этой теме и посоветовать ФИФА обратить свой взор исключительно на футбол, а концертами будет заниматься принимающая сторона, то есть Россия», — приводит слова Манукяна News.ru.

Однако точку зрения Манукяна разделили не все. Заместитель председателя Госдумы и член исполкома Российского футбольного союза Игорь Лебедев призвал не смешивать политику и спорт. Лебедев считает, что ФИФА в данном вопросе вправе «диктовать» России как стране, в которой проходит чемпионат мира, свои условия.

«ЧМ по футболу — это мероприятие ФИФА, его проводим не мы. ФИФА — организатор, хозяин, она диктует правила. Мы просто предоставили для ЧМ территорию своих стадионов. Всё остальное не надо навязывать. Не вижу в этом предмета для спора», — добавил Лебедев.