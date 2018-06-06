ФИФА запретила Чичериной выступать перед болельщиками ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) запретила российской рок-певице Юлии Чичериной выступать перед болельщиками ЧМ-2018 по футболу в Ростове-на-Дону.

«Как известно, рок — музыка протеста, и меня официально запретили — пришло письмо на английском языке», — написала она на своей странице в Facebook.

Она опубликовала уведомление ФИФА, в котором говорится, что её выступление может навредить репутации федерации из-за песен на военную тему, которые содержаться в репертуаре артистки.

В частности, в письме объяснили, что речь идёт о композиции «На передовой», посвящённой защитникам Донбасса.

Уточняется, что религиозные и политические темы на мероприятиях чемпионата мира затрагивать запрещено, а Чичерина уже ассоциируется с военной темой.

Как сообщает kp.ru, выступление Чичериной было запланировано на 15 июня в Ростове-на-Дону. Приглашающей стороной стала ФИФА, а мероприятие было согласовано с концертным директором певицы.

Источник издания рассказал, что причиной решения стало «беспокойство из-за репутационных рисков», которые связаны с последними работами Чичериной.