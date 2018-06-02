Песня про водку, матрасы и «слив» от Куртуа: как Бельгия готовится к чемпионату мира

Итоговый состав сборной Бельгии по футболу на чемпионат мира стал известен за несколько дней до официального объявления. Журналисты вычислили его по подписанным матрасам, которые команда возьмёт с собой в Россию. Между тем в стране продолжается выбор гимна сборной, и лидирует пока композиция местного певца и телеведущего Тома Уоса под названием «Dva vodka». Как готовится к мундиалю одна из самых сильных и непредсказуемых команд планеты — в материале RT.

Тайна матрасов и вред от курения

Весьма необычным образом был объявлен итоговый состав сборной Бельгии на чемпионат мира. Местный телеканал VRT в прямом эфире продемонстрировал фотографии матрасов, которые команда возьмёт с собой в Россию. К каждому из них были прикреплены листы формата А4 с именем и фамилией определённого футболиста. Таким образом, журналисты смогли легко определить, что не хватает матрасов на вратаря Матца Зельса, защитников Кристиана Кабаселе и Джордана Лукаку, а также полузащитников Леандера Дендонкера и Аднана Янузая.

Появившаяся информация вызвала взрыв негодования у главного тренера бельгийской сборной Роберто Мартинеса, ведь он планировал назвать пятёрку «лишних» четвёртого июня. Тренер отметил, что к новости о матрасах не стоит относиться серьёзно.

«Я не думаю, что это требует объяснений. Эти фотографии не раскрывают окончательный состав сборной. Правда в том, что мы акцентируем внимание на историях, которые не так уж и важны. Если бы такой список и существовал, я бы его вам не показал», — пытался оправдаться Мартинес.

It appears Belgium's World Cup squad leaked because the company supplying its mattresses for Russia put 23 nametags on them and a picture got out. Which is super adorable and also very Belgian. pic.twitter.com/BpC2L2YNEs — Leander Schaerlaeckens (@LeanderAlphabet) 1 июня 2018 г.

К слову, бельгийцы — не первая команда, чья итоговая заявка утекла в СМИ досрочно. Так, по ошибке раньше времени опубликовали состав в Немецком футбольном союзе, что всерьёз разозлило спортивного директора сборной ГерманииОливера Бирхоффа.

«Должно быть, произошла ошибка. Я собираюсь разобраться во всём, потому что меня это по-настоящему разозлило. Все футболисты производят хорошее впечатление, и решение расстаться с кем-то из них — крайне непростое. Накануне официального объявления состоится финальный разговор, и на следующий день игроков должны обо всём проинформировать», — цитирует функционера AS со ссылкой на UOL.

Впрочем, если в Германии особых дискуссий по составу не было, то наставник бельгийской сборной Роберто Мартинес отметился крайне неоднозначным решением: он не включил даже в расширенный ростер одного из лучших полузащитников страны Раджу Найнгголана, после чего футболист «Ромы» объявил о завершении международной карьеры. Мартинес объяснил своё решение тактическими соображениями, но, по негласной информации, тренер отказался от услуг игрока, поскольку тот… курит.

Помимо этого Раджа порой не прочь употребить алкоголь. Так, в последнюю новогоднюю ночь Найнгголан вышел в прямой эфир в одной из социальных сетей с зажжённой сигаретой в одной руке и стаканом горячительного напитка в другой. При этом спортсмен не стеснялся использовать нецензурные выражения. В итоге он был оштрафован «Ромой» на €100 тыс.

Скандал со «сливом»

Впрочем, и это не самый большой скандал, который разгорелся вокруг весёлой бельгийской сборной. В апреле экс-наставник команды Марк Вильмотс обвинил отца главного вратаря «красных дьяволов» Тибо Куртуа в «сливе» журналистам информации из стана сборной.

«В 18:00 я рассказывал игрокам план на матч, а уже в 18:15 всё было в социальных сетях. Это значит, что один из футболистов продавал состав. И это серьёзно. Несколько французских журналистов рассказывали мне, что это делает отец Куртуа. Это значит, что человек совсем не уважает свою родину. Для меня такое поведение — позор», — цитирует Вильмотса 101 Great Goals со ссылкой на beIN Sports.

В ответ Куртуа подал на тренера в суд. «Вильмотс уже не в первый раз публично оскорбляет мою честь и честь моего отца и ставит под сомнение мою репутацию, в связи с чем мы приняли решение подать иск и требуем компенсации ущерба», — написал Куртуа в Twitter.

После этого адвокат специалиста пошёл на попятную и объяснил, что его клиент лишь транслировал слова французских журналистов и не утверждал, что отец Куртуа действительно «продавал» СМИ информацию из стана бельгийцев.

Naar aanleiding van de uitspraken van de heer M. Wilmots hebben mijn vader en ik samen beslist een strafklacht in te dienen. Zie tekst voor meer info. pic.twitter.com/c0d7SMcuBe — Thibaut Courtois (@thibautcourtois) 24 апреля 2018 г.

«Dva vodka spasiba»

Готовятся к чемпионату мира и простые бельгийцы. Так, местный актер, ведущий и певец Том Уос в преддверии мундиаля в России записал композицию «Dva vodka», на которую снял незамысловатый клип. Большая часть сюжета проходит на фоне Красной площади. В первом куплете речь идёт о Владимире Путине, Калининграде, Эдене Азаре. Куртуа же даётся совет не повторять ошибок Лориса Кариуса в финале Лиги чемпионов.

Во втором куплете рассказывается о традиционных блюдах российской кухни: борще, грибах, колбасе и, конечно, о водке. Находится место и медведю с балалайкой.

Венчает же песню простой и запоминающийся куплет со словами «Dva vodka spasiba».

Композиция уже стала вирусной и набрала на Yotube более 150 тысяч просмотров. Мало того, песня лидирует в голосовании болельщиков за право стать официальным гимном сборной Бельгии на чемпионате мира. Таким образом, российские любители футбола ещё не раз могут услышать её во время турнира.