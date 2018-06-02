Бельгийский певец записал к ЧМ-2018 по футболу песню под названием «Два водка»

Бельгийский актёр, ведущий и певец Том Уос записал песню к чемпионату мира по футболу 2018 года в России.

Композиция называется «Два водка». В клипе представлены медведь, борщ, балалайка, Кремль и водка. Уос исполняет песню на родном языке.

Песня «Два водка» лидирует в голосовании за право стать официальным гимном сборной Бельгии на мировом первенстве в России.

Бельгия в групповом этапе ЧМ-2018 сыграет с командами Панамы, Туниса и Англии.

Ранее защитник сборной Испании по футболу Серхио Рамос совместно с музыкальным исполнителем Демарко Фламенко записал песню в поддержку национальной команды накануне чемпионата мира — 2018, который пройдёт в России.