«Он многих вдохновлял»: гибель популярного шеф-повара на марафоне в Лондоне вызвала всплеск благотворительности

Смерть звезды кулинарных шоу Мэтта Кэмпбелла во время лондонского марафона вызвала широкий общественный резонанс далеко за пределами мира спорта. Этому способствовала активная благотворительная деятельность 29-летнего шеф-повара, при жизни поддерживавшего британский фонд Brathay Trust, который занимается вопросами образования детей и подростков. Сумма пожертвований на счёт благотворительной акции Кэмпбелла уже превысила изначально намеченную бегуном-любителем цифру в 70 раз.

Трагедия за шесть километров до финиша

Лондонский марафон, входящий в престижную серию World Marathon Majors, является одним из самых массовых забегов в мире. В нём на равных правах принимают участие как профессионалы, так и любители. 42-километровая дистанция представляет собой испытание на силу и выносливость не только за счёт сложного маршрута, но также из-за тяжёлых погодных условий, совладать с которыми способен далеко не каждый. Так, соревнования этого года были признаны одними из самых жарких за последние несколько лет, что не позволило некоторым участникам пересечь финишную черту.

Также по теме «Отвлёкся и не заметил»: велогонщицу Плужникову насмерть сбил несовершеннолетний водитель Российская велогонщица Лидия Плужникова погибла в результате ДТП в Краснодарском крае. Спортсменку насмерть сбил автомобиль, за рулём...

На 37-м километре дистанции произошёл несчастный случай. Спортсмен-любитель Мэтт Кэмпбелл неожиданно потерял сознание, не добежав до финиша чуть меньше шести километров. К нему незамедлительно подоспела бригада скорой помощи. Однако все попытки привести бегуна в чувство оказались тщетными, и молодой человек был отправлен в госпиталь, где вскоре скончался. На данный момент причина смерти не установлена. Организаторы забега сообщают, что необходимо дождаться результатов вскрытия, после которых будут сделаны выводы о том, как избежать повторения трагедии в будущем.

Смерть Кэмпбелла вызвала широкий общественный резонанс, так как бегун являлся известным шеф-поваром, за свою карьеру поработавшим во многих популярных ресторанах в Великобритании и за её пределами. Кроме того, он участвовал в популярных кулинарных телешоу телеканала BBC, таких как «Young Chef Of The Year» и «MasterChef: The Professionals».

«Мэтт был очень популярен благодаря участию в телевизионных передачах. Он всегда вдохновлял зрителей своим собственным стилем приготовления еды и прогрессивными идеями», — говорится в официальном заявлении организатора марафона Virgin Money.

«Он был очень приятным, добросердечным и простым человеком. Я верила в то, что он станет большим инноватором в британской кухне. Своими выступлениями он действительно вдохновлял молодых поваров. Всё это очень грустно», — цитирует BBC специалиста по связям с общественностью Хелена Хокина, работавшего с Кэмпбеллом.

Поклонники любили Кэмпбелла не только за его кулинарные способности, но и за участие во многих благотворительных акциях. Так, забег в лондонском марафоне молодой человек посвятил скончавшемуся чуть больше года назад отцу, работавшему в молодёжном фонде Brathay Trust, который занимается образовательной деятельностью. На счёт этой организации бегун хотел перевести все вырученные от марафона средства, а также активно призывал поддерживать её через свою страницу на сайте justgiving.com.

«Прошедшие полтора года стали самыми тяжёлыми в моей жизни, однако дух и энергия отца всё ещё живы во мне. Он оказал на меня огромнейшее влияние и именно он был тем человеком, который говорил: «Продолжай, я знаю, ты сделаешь это», и благодаря ему я принял участие в моём первом марафоне», — приводит высказывание Кэмпбелла BBC.

«Впереди его ждало большое будущее»

Слова соболезнования в связи с трагедией выразили многие, кто лично знал Кэмпбелла. Среди них известный шеф-повар Маркус Уоринг.

«Огромную грусть у меня вызвала новость о безвременной кончине Мэтта Кэмпбелла. Он был очень талантливым, прогрессивным и трудолюбивым поваром, которого впереди ожидало блестящее будущее. В это трагическое время мысленно я нахожусь рядом с его друзьями и семьёй», — написал Уоринг в Twitter.

«Он был талантливым поваром, великолепным спортсменом и всегда поддерживал фонд», — отметил генеральный директор Brathay Trust Годфри Оуэн.

Новость о смерти шеф-повара способствовала тому, что на счёт его благотворительной акции стало поступать большое количество пожертвований. К утру четверга было собрано более £170 тыс. — около 7000% от изначально запланированной суммы.

Кроме того, бегуны со всей Великобритании решили «добежать» оставшиеся 6 км дистанции за Кэмпбелла. В социальных сетях под хэштегом #LetsRunForMatt они собирают единомышленников, готовых совершить забег в память о молодом человеке. Сообщается, что данная инициатива объединила уже несколько тысяч участников.

Лондонский марафон стал вторым забегом на длинную дистанцию для Кэмпбелла за две недели. Первое соревнование, также посвящённое его отцу и благотворительным целям, состоялось в Манчестере в начале апреля.

Публикация от Matt Campbell (@mattsoire) 21 Апр 2018 в 11:17 PDT

Опасные забеги

К сожалению, смертельные случаи на марафонских забегах — не редкость. Чаще всего причиной смерти участников становятся проблемы с сердцем, проявляющиеся на последних километрах дистанции. Несмотря на все меры предосторожности, трагедии происходят практически каждый год.

В 2016-м на лондонском марафоне от сердечного приступа скончался 31-летний Дэвид Сит. Как и Кэмпбелл, он не добежал до финишной черты всего несколько километров. Там же в 2014 году от инфаркта погиб 42-летний Роберт Берри, потерявший сознание сразу после завершения забега.

В 2013-м во время брайтонского марафона скончался 23-летний Сэм Харпер Брайхаус. Причиной смерти стала ишемическая болезнь сердца. Вместе с 22-летним Дэвидом Роджерсом, погибшим от гипонатриемии в 2007 году на соревновании в Лондоне, он стал одной из самых молодых «жертв» 42-километровой дистанции за последние годы.