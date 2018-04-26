«Он многих вдохновлял»: гибель популярного шеф-повара на марафоне в Лондоне вызвала всплеск благотворительности
Трагедия за шесть километров до финиша
Лондонский марафон, входящий в престижную серию World Marathon Majors, является одним из самых массовых забегов в мире. В нём на равных правах принимают участие как профессионалы, так и любители. 42-километровая дистанция представляет собой испытание на силу и выносливость не только за счёт сложного маршрута, но также из-за тяжёлых погодных условий, совладать с которыми способен далеко не каждый. Так, соревнования этого года были признаны одними из самых жарких за последние несколько лет, что не позволило некоторым участникам пересечь финишную черту.
На 37-м километре дистанции произошёл несчастный случай. Спортсмен-любитель Мэтт Кэмпбелл неожиданно потерял сознание, не добежав до финиша чуть меньше шести километров. К нему незамедлительно подоспела бригада скорой помощи. Однако все попытки привести бегуна в чувство оказались тщетными, и молодой человек был отправлен в госпиталь, где вскоре скончался. На данный момент причина смерти не установлена. Организаторы забега сообщают, что необходимо дождаться результатов вскрытия, после которых будут сделаны выводы о том, как избежать повторения трагедии в будущем.
Смерть Кэмпбелла вызвала широкий общественный резонанс, так как бегун являлся известным шеф-поваром, за свою карьеру поработавшим во многих популярных ресторанах в Великобритании и за её пределами. Кроме того, он участвовал в популярных кулинарных телешоу телеканала BBC, таких как «Young Chef Of The Year» и «MasterChef: The Professionals».
«Мэтт был очень популярен благодаря участию в телевизионных передачах. Он всегда вдохновлял зрителей своим собственным стилем приготовления еды и прогрессивными идеями», — говорится в официальном заявлении организатора марафона Virgin Money.
«Он был очень приятным, добросердечным и простым человеком. Я верила в то, что он станет большим инноватором в британской кухне. Своими выступлениями он действительно вдохновлял молодых поваров. Всё это очень грустно», — цитирует BBC специалиста по связям с общественностью Хелена Хокина, работавшего с Кэмпбеллом.
Поклонники любили Кэмпбелла не только за его кулинарные способности, но и за участие во многих благотворительных акциях. Так, забег в лондонском марафоне молодой человек посвятил скончавшемуся чуть больше года назад отцу, работавшему в молодёжном фонде Brathay Trust, который занимается образовательной деятельностью. На счёт этой организации бегун хотел перевести все вырученные от марафона средства, а также активно призывал поддерживать её через свою страницу на сайте justgiving.com.
«Прошедшие полтора года стали самыми тяжёлыми в моей жизни, однако дух и энергия отца всё ещё живы во мне. Он оказал на меня огромнейшее влияние и именно он был тем человеком, который говорил: «Продолжай, я знаю, ты сделаешь это», и благодаря ему я принял участие в моём первом марафоне», — приводит высказывание Кэмпбелла BBC.
«Впереди его ждало большое будущее»
Слова соболезнования в связи с трагедией выразили многие, кто лично знал Кэмпбелла. Среди них известный шеф-повар Маркус Уоринг.
«Огромную грусть у меня вызвала новость о безвременной кончине Мэтта Кэмпбелла. Он был очень талантливым, прогрессивным и трудолюбивым поваром, которого впереди ожидало блестящее будущее. В это трагическое время мысленно я нахожусь рядом с его друзьями и семьёй», — написал Уоринг в Twitter.
«Он был талантливым поваром, великолепным спортсменом и всегда поддерживал фонд», — отметил генеральный директор Brathay Trust Годфри Оуэн.
Новость о смерти шеф-повара способствовала тому, что на счёт его благотворительной акции стало поступать большое количество пожертвований. К утру четверга было собрано более £170 тыс. — около 7000% от изначально запланированной суммы.
Кроме того, бегуны со всей Великобритании решили «добежать» оставшиеся 6 км дистанции за Кэмпбелла. В социальных сетях под хэштегом #LetsRunForMatt они собирают единомышленников, готовых совершить забег в память о молодом человеке. Сообщается, что данная инициатива объединила уже несколько тысяч участников.
Лондонский марафон стал вторым забегом на длинную дистанцию для Кэмпбелла за две недели. Первое соревнование, также посвящённое его отцу и благотворительным целям, состоялось в Манчестере в начале апреля.
Опасные забеги
К сожалению, смертельные случаи на марафонских забегах — не редкость. Чаще всего причиной смерти участников становятся проблемы с сердцем, проявляющиеся на последних километрах дистанции. Несмотря на все меры предосторожности, трагедии происходят практически каждый год.
В 2016-м на лондонском марафоне от сердечного приступа скончался 31-летний Дэвид Сит. Как и Кэмпбелл, он не добежал до финишной черты всего несколько километров. Там же в 2014 году от инфаркта погиб 42-летний Роберт Берри, потерявший сознание сразу после завершения забега.
В 2013-м во время брайтонского марафона скончался 23-летний Сэм Харпер Брайхаус. Причиной смерти стала ишемическая болезнь сердца. Вместе с 22-летним Дэвидом Роджерсом, погибшим от гипонатриемии в 2007 году на соревновании в Лондоне, он стал одной из самых молодых «жертв» 42-километровой дистанции за последние годы.
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