Участник Лондонского марафона скончался на следующий день после забега

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Участник Лондонского марафона Мэтт Кэмпбелл скончался в больнице на следующий день после забега.
Участник Лондонского марафона скончался на следующий день после забега
  • Reuters

Как сообщает BBC, 29-летний атлет упал без сознания во время марафона на отметке 36 км и был доставлен в больницу, где скончался в результате сердечно-сосудистого коллапса.

Отмечается, что для Кэмпбэла это был второй марафонский забег за две недели.

Ранее сообщалось, что нападающий молодёжной сборной Малави по футболу скончался от малярии.

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