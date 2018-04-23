Участник Лондонского марафона скончался на следующий день после забега
Участник Лондонского марафона Мэтт Кэмпбелл скончался в больнице на следующий день после забега.
- Reuters
Как сообщает BBC, 29-летний атлет упал без сознания во время марафона на отметке 36 км и был доставлен в больницу, где скончался в результате сердечно-сосудистого коллапса.
Отмечается, что для Кэмпбэла это был второй марафонский забег за две недели.
Ранее сообщалось, что нападающий молодёжной сборной Малави по футболу скончался от малярии.
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