«Хорошо, что игроки не заснули»: в финале ВХЛ сыгран самый долгий матч в истории российского хоккея

Пятый матч финала ВХЛ между санкт-петербургскими клубами «Динамо» и «СКА-Нева» стал самым долгим в истории российского хоккея. Команды провели на льду 163 минуты и 36 секунд. Решающая шайба была заброшена только в шестом дополнительном периоде. В мировой истории хоккея эта встреча заняла пятое место по продолжительности. RT рассказывает подробности экстраординарного матча.

Совсем недавно самым долгим матчем в истории российского хоккея была встреча ЦСКА с «Йокеритом». Пятый матч четвертьфинала Кубка Гагарина между российским и финским клубами растянулся на 142 минуты. Вплоть до пятого овертайма команды не могли определить победителя. Зрители разошлись по домам поздней ночью только после гола Мики Ниеми.

Этот рекорд продержался чуть больше месяца. Пятый финальный матч Высшей хоккейной лиги (второго по силе чемпионата после КХЛ) между санкт-петербургскими клубами «Динамо» и «СКА-Нева» оказался ещё более изнурительным для хоккеистов. Игра продлилась 163 минуты и 36 секунд, а финальная сирена прозвучала только спустя семь часов после стартового вбрасывания.

К пятой встрече Кубка Петрова динамовцы вели в серии до четырёх побед со счётом 3:1. Матч в ледовом дворце «Юбилейный» мог принести команде Леонида Тамбиева победу в турнире, но армейский клуб оказал сопротивление. «СКА-Нева» вёл в счёте большую часть матча, но на 59-й минуте Александр Кулагин перевёл игру в овертайм. Если бы лучший бомбардир плей-офф знал, что дополнительное время продлится намного дольше основного, а «Динамо» всё равно потерпит поражение, то наверняка бы пожалел, что отправил эту шайбу в ворота.

Овертаймы шли один за другим, а вместо имени автора победного гола диктор на стадионе объявлял только о том, что побит рекорд продолжительности матча в ВХЛ — раньше он составлял «всего лишь» 120 минут 23 секунды. Наконец в начале девятого периода прозвучал сигнал об окончании матча. Святослав Гребенщиков принёс победу команде «СКА-Нева», когда сквозь стеклянную крышу «Юбилейного» уже были видны первые проблески рассвета.

Подобные долгие хоккейные матчи становятся экстремальным зрелищем для болельщиков, особенно для тех, кто живёт в Санкт-Петербурге. Ведь в апреле снова начинается разведение мостов через Неву, и тем, кто живёт к югу от реки, приходится либо пересекать её по Большому Обуховскому мосту, который расположен далеко на окраине, либо ждать до пяти утра. С недавних пор власти Санкт-Петербурга продлили график работы метро, чтобы жители не застревали на одном берегу, но подземный транспорт так работает только по выходным, а матч между командами «Динамо» и «СКА-Нева» состоялся в будний день.

Хоккеистам тоже пришлось несладко — они отыграли на пределе своих возможностей. Вратарь динамовцев Александр Самонов отразил 64 броска, а армейский голкипер — 81! Рекордсменом по игровому времени среди полевых игроков стал защитник клуба «СКА-Нева» Егор Рыков. Он отыграл 61 минуту и 19 секунд — больше, чем длится стандартный хоккейный матч. В обычных встречах хоккеисты редко играют больше 20 минут чистого времени. Лучшим по числу совершённых бросков стал Александр Кулагин — он угрожал чужим воротам 16 раз.

Настроение - 4-й матч финала ВХЛ pic.twitter.com/9cGRT9C9qn — Артем Кузьмин (@Artem_Kuzmin) 25 апреля 2018 г.

Этот матч оставил неизгладимое впечатление у игроков и тренеров. Наставник клуба «СКА-Нева» Евгений Попихин назвал игру украшением финала и рассказал, чем игроки команды подкрепляли свои силы, пока шли овертаймы.

«Обе команды показали характер — такое долгое время в первый раз в ВХЛ. Если смотреть и по движению, и по игре — было всё отлично. Я считаю, что это украшение финала, эти две команды. Мы сегодня забили важную шайбу, продолжаем дальше, пускай болельщики наслаждаются таким хоккеем. Я скажу, что он был отличным. Команду — с победой, мы просто рады. У нас была пицца, некоторые ребята по кусочку перекусили, чтобы голод утолить», — рассказал Попихин.

Главному тренеру «Динамо» Леониду Тамбиеву оставалось только порадоваться, что его подопечные не уснули под конец игры.

«СКА-Неву» — с победой. Критиковать, камень в чей-то огород бросать рука не поднимается. Коллега всё сказал, это украшение финала, две хорошие команды играют. Готовимся к следующему матчу, серия продолжается. Боялся, чтобы ребята не заснули, хорошо, что доиграли до конца. Мне жалко своих ребят, я думаю, что коллеге тоже. Длинная игра получилась. Жалко мальчишек, но что сделаешь. Есть победитель, есть проигравший, есть регламент. Играем согласно регламенту. У нас не было пиццы, поэтому и проиграли. Если честно, сейчас очень хочется спать», — рассказал специалист.

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Автор победной шайбы Святослав Гребенщиков признался, что команда мучилась, играя на протяжении семи часов.

«Свой гол помню, конечно. Просто выехал на ворота и бросил. В принципе, от нас требовали, чтобы мы бросали и шли на добивание на пятак. Сейчас самое главное — восстановиться. Нужно выспаться хорошенько. Главное, чтобы в кондиции были. Представляю, сколько людей теперь мне благодарны. Я видел, что на трибунах маленькие дети сидели. Большой праздник для Петербурга. Большое спасибо всем, кто остался. Повторюсь, дети сидели и смотрели, которым сегодня уже надо в школу. Не сказать, что это хороший рекорд. Вернее, очень даже нехороший. Надо раньше заканчивать было. Рекорд есть рекорд. Что тут ещё сказать? Мучились», — заявил нападающий клуба «СКА-Нева».

Матч «Динамо» и «СКА-Невы» стал рекордным для России, а в мировом хоккее занял пятое место по продолжительности. Самой долгой была игра между клубами «Сторхамар» и «Спарта» на чемпионате Норвегии, которая состоялась в марте 2017 года. Секундомер после гола Йоакима Йенсена остановился на отметке 217:14. Болельщикам пришлось выдержать марафон, длившийся восемь с половиной часов. Примечательно, что прямо во время игры команды заказывали пиццу и спагетти, а полиция приняла несколько вызовов в связи с пропажей людей — родственники болельщиков недоумевали, почему они не вернулись домой после двух часов ночи.