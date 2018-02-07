«В России появятся великие футболисты»: легенда сборной Португалии о ЧМ-2018, дружбе с Семаком и трансфере Неймара в ПСЖ

Грамотная система подготовки позволит российским футболистам добиться успеха. Об этом в интервью RT заявил экс-рекордсмен сборной Португалии по забитым мячам Педру Паулета, принявший участие в турнире «Кубок легенд». Вице-чемпион Европы 2004 года также рассказал, как его принимают в России, чего он ждёт от чемпионата мира — 2018 и какое влияние на футбол оказал переход Неймара в ПСЖ.

— Вы уже не первый раз приезжаете в Москву на Кубок легенд. Чем вам нравится этот турнир?

— Во-первых, я испытываю большое удовольствие от поездок в Россию. А во-вторых, в Москве замечательная организация. Я принимаю участие в кубке уже второй раз, и это прекрасная возможность пообщаться с друзьями, с которыми мы познакомились по ходу карьеры. Причём не только с россиянами, но и с игроками из других стран. Конечно, эти встречи для нас для всех — огромная радость.

— Вы завершили карьеру в 2010 году. Скучаете по футболу?

— Да, конечно, я очень скучаю по карьере футболиста. К счастью, я работаю в Федерации футбола Португалии, и поэтому моя жизнь связана с футболом и со сборными. И, поверьте мне, желание играть у меня присутствует всегда. Когда у нас появляется возможность снова встретиться, это потрясающе.

— Тогда поговорим о сборной Португалии. Вы разочаровались из-за того, что национальная команда не смогла выиграть Кубок конфедераций в прошлом году?

— Разочарования не было, поскольку команда демонстрировала интересный футбол. Мы выступили достойно, игроки продолжают оттачивать своё мастерство, и на чемпионате мира они покажут, что не лыком шиты.

— О чём вы подумали, когда нынешний лидер сборной Португалии Криштиану Роналду побил ваш бомбардирский рекорд?

— Я испытал удовлетворение, потому что Роналду — великий игрок, он побил массу рекордов. И я счастлив быть вторым после такого игрока, как Роналду.

— Он лучший игрок мира?

— Мы знаем, что на данный момент в мире есть два великих футболиста: Криштиану Роналду и Лионель Месси. Я, как португалец, болею за то, чтобы Роналду получил титул лучшего игрока на планете, причём как личный, так и командный. Я восхищаюсь им, так как у меня была возможность играть вместе с ним, а у него со мной — в самом начале карьеры в сборной.

— Где вы были, когда сборная Португалии выиграла чемпионат Европы в 2016 году?

— Я был во Франции вместе с командой.

— И что вы пережили, какие были впечатления?

— Эмоции, конечно же, были сильные, но противоречивые. Одно дело находиться на поле, и совсем другое — в технической зоне. Я выступал за сборную в 2004-м, когда она добралась до финала чемпионата Европы и уступила грекам. Играть и наблюдать за игрой — это совсем не одно и то же. Мне как португальцу и человеку, работающему со сборной, очень хотелось видеть свою команду чемпионом Европы. Тот успех стал плодом многолетней работы.

— Кто является фаворитом ближайшего чемпионата мира по футболу, который пройдёт в России?

— Приличных команд, способных выиграть мундиаль, много. К ним можно отнести Германию, Бразилию, Францию и Аргентину. Полагаю, что Португалия тоже входит в когорту претендентов, обладающих качествами, необходимыми для того, чтобы стать чемпионом мира. Но слишком многое должно сойтись, чтобы мечта стала явью.

— И вы снова приедете поддержать свою сборную?

— Изначально я планировал посмотреть весь турнир. Но сейчас работаю с молодёжными командами, так что если и приеду, то только на несколько игр.

— В каком качестве?

— В качестве одного из членов руководства федерации.

— Вас не пугают слухи об агрессии российских фанатов, которые распространяют британские СМИ?

— Внештатные ситуации случаются на любом крупном турнире. Это общая проблема чемпионатов в любой стране. Местные болельщики очень часто доставляют беспокойство организаторам, и всегда чем ближе чемпионат, тем больше обеспокоенность. Я надеюсь, что Россия сможет решить эту проблему, и этот мундиаль станет настоящим праздником мирового футбола, а Россия проведёт его на самом достойном уровне.

Паулета о слухах, которые распространяют британские СМИ

— Вы сами не раз приезжали в Россию. Как вас встречали?

— На мой взгляд, люди в России очень радушны. Россия — великая страна. Меня всегда здесь очень хорошо принимали. У меня есть два хороших друга, с которыми я играл — это Алексей Смертин и Сергей Семак. Прекрасные футболисты, но, прежде всего, прекрасные люди и замечательные друзья.

— Когда в последний раз виделись с Семаком? Следите за его тренерской карьерой?

— В последний раз мы виделись как раз тогда, когда сборная Португалии приезжала в Россию. Но мы давно уже не пересекались. Я знаю, что он работает тренером, в «Зените», кажется. Постойте, уже стал главным в «Уфе»? Самое важное, что и ему, и Смертину нравится то, чем они занимаются.

— Что можете сказать о нынешней сборной России, кто вам известен?

— Имён, пожалуй, не назову, я всё-таки больше молодёжью сейчас занимаюсь. Но знаю, что ваша команда сейчас находится в очень хорошей форме. На её игру очень приятно смотреть.

Я желаю сборной России достойно выступить на домашнем форуме, важно, чтобы у страны — хозяйки чемпионата была сильная сборная.

— В Португалии можно посмотреть матчи чемпионата России по футболу?

— Раньше показывали, но сейчас нет.

— Вы долгое время работали селекционером в ПСЖ. Как вы оцените трансфер Неймара в ваш бывший клуб?

— Да, сейчас ПСЖ сильно отличается от того, каким я его знал. Сейчас это клуб с совершенно другими финансовыми возможностями, способный купить любого футболиста в мире. В остальном же, если ты хочешь игрока такого класса, как Неймар, то за это надо платить. И я рад, что бразилец перебрался во Францию. Его трансфер заставил людей взглянуть на всё иначе. В современном футболе игрокам платят заоблачные суммы, зачастую неоправданные. И после Неймара отступные за других футболистов стали огромными.

Паулета о будущем российских футболистов

— Получается, сейчас Неймар лучший в мире, а не Месси и Роналду, раз за него больше платят?

— Нет, это разные случаи. Роналду 33 года, он играет в «Реале», возможно, лучшем клубе в мире. Месси — в «Барселоне», и практически невозможно представить, что он покинет эту команду. Можно сказать, что в этом рейтинге Неймар — третья звезда мирового футбола.

— Что нужно сделать, чтобы через 10—20 лет российских игроков тоже покупали за такие огромные деньги?

— Для начала надо выстроить грамотную систему подготовки. Я не очень хорошо знаком с этой стороной российского футбола. Но очевидно, что начальный уровень — это основа любого успеха. Я сейчас говорю про португальский футбол, про нашу сборную и федерацию. А Россия с её огромным потенциалом, как человеческим, так и финансовым, обладающая огромным количеством талантливой молодёжи, наверняка в будущем будет известна своими великими игроками.