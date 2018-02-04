Португалец Паулета поделился ожиданиями от игры сборной России на ЧМ-2018 по футболу

Двукратный призёр чемпионатов Европы португальский футболист Паулета поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем чемпионате мира 2018 года.

«Считаю, что российская сборная может добиться хорошего результата на предстоящем чемпионате мира, так как команда играет дома. Тем более в составе вашей сборной выступают несколько по-настоящему талантливых футболистов, поэтому российская команда — опасный соперник», — цитирует Паулету ТАСС.

Он также рассказал о шансах португальских футболистов московского «Локомотива» Эдера и Мануэла Фернандеша поехать в составе своей сборной на ЧМ.

«Сейчас в России играют два португальца — Фернандеш и Эдер, и, считаю, у ребят есть все шансы сыграть на предстоящем чемпионате мира. Мануэл Фернандеш — очень сильный футболист, Эдер отлично проявил себя на чемпионате Европы, помог сборной завоевать трофей. Да, в «Локомотиве» он провёл всего несколько месяцев, но, надеюсь, он хорошо проявит себя в команде и поможет сборной на чемпионате мира», — отметил Паулета.

Ранее известный нападающий «Нью-Йорк Сити» Давид Вилья в интервью RT признался, что не верит в попадание сборной Испании в заявку на чемпионат мира по футболу в России.