Испанец Вилья усомнился в своей поездке на чемпионат мира по футболу в России

Известный нападающий «Нью-Йорк Сити» Давид Вилья в интервью RT признался, что не верит в попадание в заявку сборной Испании на чемпионат мира по футболу в России.

«Всё не так просто. Сейчас в испанской сборной много отличных футболистов. В частности, на позиции нападающих играют Альваро Мората и Диего Коста. Как и в самом начале карьеры в сборной, я всегда выкладываюсь по полной. Играть в составе национальной команды всегда было моей мечтой, но поехать на чемпионат мира в России будет затруднительно», — заявил 36-летний футболист.

Ранее капитан сборной Испании Серхио Рамос пожелал удачи России на ЧМ-2018.