Три передачи Мхитаряна, осечки «Реала» и «Барселоны», чудесное спасение «Монако»: итоги футбольных выходных в Европе

В чемпионате Англии по футболу «Манчестер Сити» не сумел обыграть более слабого соперника, а Генрих Мхитарян отдал три голевые передачи в дебютном матче за «Арсенал». В Испании «Реал» и «Барселона» синхронно сыграли вничью. Итальянский «Ювентус» забил семь безответных мячей «Сассуоло». А во французском первенстве «Монако» вырвал победу у «Лиона», играя в меньшинстве и без основного вратаря. О главных событиях выходных в ведущих европейских чемпионатах — в материале RT.

Англия

Главная сенсация тура произошла в Бёрнли, где местная одноимённая команда неожиданно сыграла вничью с лидирующим «Манчестер Сити». Подопечные Шона Дайча хорошо начали сезон и неожиданно для всех включились в борьбу за попадание в еврокубки. Однако в декабре команда угодила в затяжное пике, выбраться из которого не может до сих пор. С другой стороны, жёсткая неуступчивая дружина превратились в настоящую «грозу авторитетов», отобрав очки у «Челси», «Тоттенхэма», «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед». Теперь этот список пополнил второй манкунианский коллектив.

Гости повели в счёте в середине первого тайма после великолепного дальнего удара Данило в девятку и могли не раз развить собственный успех. Чего стоит хотя бы промах Рахима Стерлинга с пары метров по пустым воротам.

Raheem Sterling misses a tap-in from a yard out. pic.twitter.com/6XH5sFm5Ay — City Watch (@City_Watch) 3 февраля 2018 г.

В результате «Бёрнли» в концовке устроил штурм ворот маститого соперника и за восемь минут до финального свистка ушёл от поражения. Кайл Уолкер не уследил за Йоханном Гудмундсонном в собственной штрафной, и исландец спокойно расстрелял дальний угол после подачи из глубины.

С удовольствием воспользовался осечкой лидера главный преследователь «Сити» «Манчестер Юнайтед». Команда Жозе Моуринью дома переиграла «Хаддерсфилд Таун». Не обошлось без дебютного гола Алексиса Санчеса. Во втором тайме чилиец заработал пенальти и сам же взялся его исполнять. Правда, переиграть Йонаса Лоссля с точки у Алексиса не вышло, но на добивании он не оставил голкиперу шансов.

Решил не отставать от Санчеса и звёздный новичок «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамейянг, приобретённый у дортмундской «Боруссии» за €65 млн. Форвард огорчил «Эвертон» в конце первого тайма, причём в этот момент он находился в офсайде, однако судьи положения вне игры не заметили.

We're back underway in north London - let's see more of the same this half, lads 👊#AFCvEFC 🔴 4-0 🔵 (46) pic.twitter.com/1OnKSkcO0k — Arsenal FC (@Arsenal) 3 февраля 2018 г.

Ещё более впечатляющую игру провёл другой новобранец «канониров» — Генрих Мхитарян. Армянский полузащитник, которого «Арсенал» получил взамен Санчеса, оформил ассистентский хет-трик и набрал первые баллы за результативность в текущем сезоне АПЛ с 17 сентября прошлого года, когда он помог «Манчестер Юнайтед» разгромить всё тот же «Эвертон». Не повезло команде из «Ливерпуля» и на этот раз. Уже в первом тайме подопечные Сэма Эллардайса пропустили четыре безответных мяча. После перерыва «Арсенал» сбавил давление, и матч закончился со счётом 5:1 в пользу лондонцев. Хет-трик оформил Аарон Рэмси. Единственной ложкой дёгтя для «Арсенала» стала травма Петра Чеха.

Лучший матч тура был припасён на вечер воскресенья. «Ливерпуль» принимал у себя «Тоттенхэм», который в случае победы с необходимым счётом мог бы обогнать мерсисайдцев в турнирной таблице и выйти на третье место. Этому постарался помешать Мохаммед Салах. Египетский футболист сначала открыл счёт на третьей минуте, а потом вывел свою команду вперёд, когда началось компенсированное время.

Но и лондонцы смогли избежать поражения. Гарри Кейн выпросил у судей два пенальти, и если первый так и остался нереализованным, то со второй попытки форвард оформил свой сотый гол за «Тоттенхэм», после чего сразу же прозвучал финальный свисток. Для того чтобы забить сто мячей, Кейну понадобился 141 матч в Премьер-лиге — выше скорострельность была только у Алана Ширера.

🎉 Harry Kane reaches 💯 Premier League goals after his last-gasp penalty seals a 2-2 draw for Tottenham away to fellow #UCL hopefuls Liverpool. 💥💥 pic.twitter.com/LDKotvsnmA — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 4 февраля 2018 г.

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» разошлись миром, и у болельщиков команды Юргена Клоппа может быть своя версия того, почему их любимцы теряют очки. Это происходит каждый раз, когда самый дорогой защитник в истории Вирджил ван Дейк выходит на поле в стартовом составе.

Испания

Стоило «Реалу» одержать пару побед в чемпионате и немного поправить своё положение, как последовала новая осечка — в 22-м туре команда из Мадрида на выезде не смогла обыграть скромный «Леванте». И ведь начиналось для подопечных Зинедина Зидана всё отлично. Уже на 11-й минуте Серхио Рамос пришёл на подачу углового в чужую штрафную и забил фирменный мяч.

Однако «Леванте» удалось сравнять счёт перед самым перерывом в ходе редкой контратаки. Второй тайм получился для «Реала» непростым — соперник оборонялся отчаянно, но за десять минут до конца вышедший на замену Иско отправил мяч в цель и, казалось, принёс победу своей команде.

Но настоящая развязка наступила в самой концовке, и главным героем последних минут стал дебютировавший в составе «Леванте» Джампаоло Паццини, арендованный у «Вероны». Опытный итальянский форвард вышел на замену на 77-й минуте, а на 89-й получил разрезающую передачу от партнёра и пробил Кейлора Наваса — 2:2.

Такой результат буквально вывел Зидана из себя, и после матча он с трудом сдерживал эмоции.

«Мы контролировали ход матча, особенно в первом тайме. Во втором мы забили ещё и должны были удержать победный результат, но потеряли два очка. Это означает, что мы должны работать ещё больше, но всё это меня беспокоит. У соперника было четыре возможности для взятия ворот, и две из них «Леванте» реализовал. Я всегда буду говорить, что в Примере ещё ничего не решено. Ещё много очков будет разыграно, мы потеряли два балла, контролируя матч. Мы должны были одержать третью победу подряд, однако этого не случилось. Как бы я мог охарактеризовать этот матч одним словом? Отвратительный», — цитирует специалиста Marca.

When you score a last-minute equaliser against Real Madrid on your debut... WHAT A DEBUT, PAZZINI! ✌#LevanteRealMadridpic.twitter.com/GQkd1SbB7N — LaLiga (@LaLigaEN) 3 февраля 2018 г.

К счастью для «Реала», отставание от лидирующей «Барселоны» осталось прежним. Каталонское дерби против «Эспаньола» сенсационно закончилось ничьей. Соперники встречались уже в третий раз за последний месяц с учётом матчей в Кубке Испании, и отношения между ними накалились. Болельщиков «Эспаньола» разозлило высказывание Жерара Пике в адрес соперника. Он заявил, что клуб находится в пригороде Барселоны, а не в самом клубе, с чем фанаты второй по величине команды Каталонии были не согласны.

Особенно слова Пике разозлили игрока «Эспаньола» Херара Морено, и именно он открыл счёт в матче чемпионата Испании, воспользовавшись неточным выносом Марка-Андре тер Штегена. Восстановить равновесие «Барселоне» помог тот, кто и заварил всю кашу с предматчевым обменом любезностями. Пике замкнул головой удар Лионеля Месси со штрафного и отпраздновал гол, приложив ко рту палец. Так он попросил помолчать фанатов, оскорблявших его весь матч.

«Барселона» пока остаётся непобеждённой в нынешнем розыгрыше Примеры. Несмотря на потерю двух очков, каталонцы по-прежнему могут чувствовать себя в безопасности на первой строчке турнирной таблицы. Они опережают на девять очков «Атлетико», устранившего «Валенсию» — прямого конкурента в споре за второе место. «Реал» же отстаёт от «Барсы» аж на 19 очков.

Италия

Ни «Наполи», ни «Ювентус» не позволяют себе слабины в споре за чемпионство в Серии A. Неаполитанцы спокойно разобрались с «Беневенто», который в первом круге обыграли с теннисным счётом 6:0. На этот раз голов было в три раза меньше, их в свой актив записали Дрис Мертенс и Марек Гамшик. У болельщиков «Наполи» может быть только один повод для беспокойства: СМИ сообщают, что главный тренер Маурицио Сарри может сменить Антонио Конте на посту наставника «Челси». В клубе тоже опасаются ухода специалиста и собираются обсудить с ним новые условия контракта.

«Ювентус» с огромным счётом разгромил «Сассуоло», которому теперь стоит задуматься, продолжать ли борьбу за выживание в Серии A. Туринцы отправили в ворота соперника семь безответных мячей, установив свой рекорд сезона. Алекс Сандро и Миралем Пьянич отличились голами, Сами Хедира оформил дубль, а в конце настал звёздный час Гонсало Игуаина — он стал первым в истории футболистом, оформившим хет-трики в составе и «Наполи», и «Ювентуса». Но сколько бы голов ни забивал аргентинец, его команда по-прежнему вторая в турнирной таблице.

Вновь потерял очки «Интер». На этот раз миланцы дома не смогли обыграть аутсайдера «Кротоне». Нерадзурри вышли вперёд в середине первого тайма после года Эдера, но во втором позволили сопернику отыграться. Эта ничья стала для подопечных Лучано Спаллетти уже пятой подряд в чемпионате и четвёртой подряд со счётом 1:1. В начале декабря «Интер» разгромил «Кьево» и впервые за долгое время возглавил турнирную таблицу Серии А. Но с тех пор побед не было — шесть ничьих и два поражения.

Не повезло в минувшем туре и «Милану». Подопечные Дженнаро Гаттузо долгое время вели в счёте в выездном матче с «Удинезе», но затем последовало удаление Давиде Калабрии и автогол вратаря Джанлуиджи Доннаруммы. В итоге «Милану» не удалось одержать третью победу подряд и приблизиться к зоне еврокубков. Впрочем, и нынешняя пятиматчевая беспроигрышная серия может считаться достижением.

Германия

Восьмую победу подряд в Бундеслиге и десятую во всех турнирах одержала лидирующая «Бавария». В отчётном туре мюнхенцы на выезде забили два безответных мяча в ворота «Майнца». Голами ещё в первом тайме отметились Франк Рибери и Хамес Родригес.

Между тем дортмундская «Боруссия» наглядно продемонстрировала, что жизнь после ухода Обамейянга не заканчивается. В первом матче без габонца чёрно-жёлтые обыграли аутсайдера — «Кёльн», а главным героем встречи стал человек, призванный заменить главного бомбардира команды. Арендованный у «Челси» Миши Батшуайи дважды отличился сам и отдал результативную передачу на Андре Шюррле в эпизоде с победным голом. А после игры нападающий сборной Бельгии заявил, что мог забивать больше.

«Я очень счастлив. Это моя дебютная игра, и было непросто. Я мог бы забить и больше, но самое главное — победа. Моя цель с дортмундской «Боруссией» — продолжать побеждать, финишировать как можно выше, чтобы играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне», — приводит комментарий форварда AFP.

Победа позволила «Боруссии» на сутки подняться на третье место в турнирной таблице, так как главные конкуренты дружно потеряли очки: «Байер» сыграл вничью с «Фрайбургом», а «Шальке» уступил «Вердеру», несмотря на гол украинца Евгения Коноплянки. Однако из первой тройки дортмундцев в итоге вытеснил «РБ Лейпциг», забивший победный мяч в ворота менхенгладбахской «Боруссии» на 89-й минуте.

Франция

Лидирующий ПСЖ на выезде без проблем разгромил скромный «Лилль» — 3:0. По голу записали на свой счёт Юри Берчиче, Неймар и Джовани Ло Чельсо. Не остался без балла за результативность и Лассана Диарра. Бывший полузащитник «Анжи» и «Локомотива» вышел на замену за 25 минут до конца и успел отметиться результативной передачей.

«Монако» и «Лион», два преследователя ПСЖ, едва не преподнесли ценный подарок парижанам в виде ничьей. Встреча началась с голов Мариано и Бертрана Траоре, причём оба достались двум разным вратарям монегасков — сначала пропустил Даниэль Субашич, а затем заменивший его Сейду Си. Но хозяева поля быстро ответили точными ударами Бальде Кейты и Радамеля Фалькао, причём колумбийцу для этого пришлось со второй попытки бить с пенальти. Вскоре Кейта был удалён за повторное предупреждение, и игра стала абсолютно равной. Но в последний момент Маркуш Лопеш принёс «Монако» победу — 3:2. «Лион» из-за двух поражений немного выпал из борьбы за Лигу чемпионов.

А у «Лилля» всё складывается совсем плохо. Не так давно команда становилась чемпионом, но сейчас сражается лишь за выживание. Клуб испытывает серьёзные финансовые проблемы, и его могут даже понизить в классе. Ранее «догам» уже было запрещено регистрировать новых игроков. Не способствует благосостоянию «Лилля» и иск экс-главного тренера команды аргентинца Марсело Бьелсы. Специалист требует компенсацию в €18,6 млн за досрочное расторжение контракта.

Открылся же тур результативной пятничной игрой между «Марселем» и «Метцем». К 56-й минуте «Олимпик» отправил в ворота аутсайдера пять безответных мячей, но затем сбавил обороты. В результате матч закончился со счётом 6:3. Хет-триком отметился Флорьян Товен, на счету которого значатся уже 23 балла за результативность в 24 матчах текущего сезона Лиги 1 (13 голов + 10 передач).

Тем временем соперник «Локомотива» в Лиге Европы «Ницца» потерпела второе поражение подряд — «Сент-Этьен» на стадионе «Альянц Ривера» удалось победить с минимальным перевесом. Последние неудачи отдалили подопечных Люсьена Фавра от еврокубковой зоны, а ведь с ноября по январь бронзовый призёр Лиги 1 одержал в чемпионате шесть побед в восьми матчах.