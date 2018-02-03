Мяч Санчеса помог «Манчестер Юнайтед» обыграть «Хаддерсфилд» в матче чемпионата Англии по футболу

Короткая ссылка
В матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Юнайтед» на своём поле обыграл «Хаддерсфилд Таун» со счётом 2:0.
Мяч Санчеса помог «Манчестер Юнайтед» обыграть «Хаддерсфилд» в матче чемпионата Англии по футболу
  • Футболист «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес
  • Reuters
  • © SCOTT HEPPELL

Забитыми мячами в составе победителей отметились нападающие Ромелу Лукаку и Алексис Санчес.

Этот успех позволил футболистам «Манчестер Юнайтед» набрать 56 очков и закрепиться на второй строчке турнирной таблицы английского чемпионата. От лидирующего «Манчестер Сити» команда Жозе Моуринью отстаёт на 13 баллов.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» не смог обыграть «Бёрнли» в матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru