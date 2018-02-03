Мяч Санчеса помог «Манчестер Юнайтед» обыграть «Хаддерсфилд» в матче чемпионата Англии по футболу

В матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Юнайтед» на своём поле обыграл «Хаддерсфилд Таун» со счётом 2:0.

Забитыми мячами в составе победителей отметились нападающие Ромелу Лукаку и Алексис Санчес.

Этот успех позволил футболистам «Манчестер Юнайтед» набрать 56 очков и закрепиться на второй строчке турнирной таблицы английского чемпионата. От лидирующего «Манчестер Сити» команда Жозе Моуринью отстаёт на 13 баллов.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» не смог обыграть «Бёрнли» в матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу.