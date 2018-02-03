«Манчестер Сити» не смог обыграть «Бёрнли» в матче чемпионата Англии по футболу

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В матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Сити» на выезде сыграл вничью с «Бёрнли» — 1:1.

Гости открыли счёт в середине первого тайма благодаря точному удару защитника Данило, но не смогли удержать минимальное преимущество — мяч полузащитника Йоханна Гудмундссона на 82-й минуте помог «Бёрнли» уйти от поражения.

Этот результат не повлиял на турнирное положение «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы с 69 очками в активе уверенно лидирует в таблице английского чемпионата, опережая ближайшего преследователя в лице «Манчестер Юнайтед» на 16 баллов.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» разгромил «Вест Бромвич Альбион» в матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу.

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