«Манчестер Сити» одержал победу над «Вест Бромвичем» в матче чемпионата Англии по футболу

В матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Сити» на своём поле обыграл «Вест Бромвич Альбион» со счётом 3:0.

Забитыми мячами в составе победителей отметились полузащитники Фернандиньо и Кевин де Брёйне, а также форвард Серхио Агуэро.

Этот успех позволил команде Хосепа Гвардиолы набрать 68 очков и упрочить лидерство в турнирной таблице английского чемпионата. Ближайшего преследователя в лице «Манчестер Юнайтед» футболисты «Манчестер Сити» опережают на 15 очков.

Ранее сообщалось, что «Челси» потерпел разгромное поражение от «Борнмута» в матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу.