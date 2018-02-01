«Челси» потерпел разгромное поражение от «Борнмута» в матче чемпионата Англии по футболу

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В матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу «Челси» на своём поле потерпел поражение от «Борнмута» со счётом 0:3.

Забитыми мячами в составе победителей отметились форвард Каллум Уилсон, полузащитник Джуниор Станислас и защитник Натан Аке.

После этой неудачи подопечные Антонио Конте с 50 очками в активе занимают четвёртую строчку турнирной таблицы английского чемпионата, уступая «Ливерпулю» по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось, что немецкая «Боруссия» арендовала нападающего «Челси» Миши Батшуайи до конца сезона 2017/2018.

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