«Челси» потерпел разгромное поражение от «Борнмута» в матче чемпионата Англии по футболу

В матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу «Челси» на своём поле потерпел поражение от «Борнмута» со счётом 0:3.

Забитыми мячами в составе победителей отметились форвард Каллум Уилсон, полузащитник Джуниор Станислас и защитник Натан Аке. После этой неудачи подопечные Антонио Конте с 50 очками в активе занимают четвёртую строчку турнирной таблицы английского чемпионата, уступая «Ливерпулю» по дополнительным показателям. Ранее сообщалось, что немецкая «Боруссия» арендовала нападающего «Челси» Миши Батшуайи до конца сезона 2017/2018.