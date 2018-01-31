Дортмундская «Боруссия» арендовала форварда «Челси» Батшуайи до конца сезона-2017/18
Немецкий футбольный клуб «Боруссия» арендовал 24-летнего нападающего английского «Челси» и национальной сборной Бельгии Миши Батшуайи до конца сезона-2017/18.
Об этом сообщает официальный сайт коллектива из Дортмунда.
В первой половине сезона Батшуайи отыграл 12 матчей в чемпионате Англии по футболу, в которых отметился двумя забитыми мячами.
Ранее сообщалось, что «Челси» подписал контракт с французским нападающим Оливье Жиру.
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