Дортмундская «Боруссия» арендовала форварда «Челси» Батшуайи до конца сезона-2017/18

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Немецкий футбольный клуб «Боруссия» арендовал 24-летнего нападающего английского «Челси» и национальной сборной Бельгии Миши Батшуайи до конца сезона-2017/18.

Об этом сообщает официальный сайт коллектива из Дортмунда.

В первой половине сезона Батшуайи отыграл 12 матчей в чемпионате Англии по футболу, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что «Челси» подписал контракт с французским нападающим Оливье Жиру.

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