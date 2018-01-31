«Челси» объявил о подписании контракта с французским форвардом Жиру

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Английский футбольный клуб «Челси» объявил о подписании контракта с 31-летним французским нападающим Оливье Жиру, ранее выступавшим за «Арсенал».

Как сообщает официальный сайт лондонского клуба, соглашение с форвардом рассчитано на полтора года.

В сезоне-2017/18 Жиру принял участие в 26 матчах «Арсенала» во всех турнирах, отличившись в них семью забитыми мячами. Кроме того, нападающий сыграл в восьми матчах отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года в России и помог сборной Франции квалифицироваться на турнир.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» согласился отпустить Жиру в «Челси» за £15 млн.

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