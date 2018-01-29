СМИ: «Арсенал» согласился продать Жиру в «Челси»
«Арсенал» согласился продать нападающего Оливье Жиру в «Челси».
«Челси» заплатит за французского нападающего £ 15 млн (€ 16,6 млн) плюс бонусы, сообщает сайт журналиста Ди Марцио.
Жиру также может помочь «Челси» в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной», так как не был заигран в розыгрыше нынешней ЛЧ.
В нынешнем сезоне Жиру провёл 15 матчей в АПЛ и забил четыре гола.
Ранее «Шальке» арендовал Бабу у «Челси».
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