СМИ: «Арсенал» согласился продать Жиру в «Челси»

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«Арсенал» согласился продать нападающего Оливье Жиру в «Челси».

«Челси» заплатит за французского нападающего £ 15 млн (€ 16,6 млн) плюс бонусы, сообщает сайт журналиста Ди Марцио.

Жиру также может помочь «Челси» в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной», так как не был заигран в розыгрыше нынешней ЛЧ.

В нынешнем сезоне Жиру провёл 15 матчей в АПЛ и забил четыре гола.

Ранее «Шальке» арендовал Бабу у «Челси».

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