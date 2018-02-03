«Жаль, что не увижу Овечкина на Олимпиаде»: Кураньи — о друзьях из России, завершении карьеры и ЧМ-2018

У сборной России по футболу большой потенциал, и она обязательно выйдет из группы на ЧМ. Такое мнение в интервью RT высказал бывший нападающий сборной Германии и столичного «Динамо» Кевин Кураньи. Кроме того, форвард рассказал о знакомстве с Александром Овечкиным, развеял миф об агрессивности российских футбольных фанатов и рассказал, при каких обстоятельствах готов вернуться в стан бело-голубых.

35-летний форвард Кевин Кураньи, в марте 2017 года объявивший о завершении карьеры, прибыл в Москву на несколько дней, чтобы вместе с другими звёздами прошлых лет принять участие в Кубке легенд. Экс-форвард «Динамо» и «Шальке» выступит в составе сборной Германии и надеется обыграть команду России, которую на турнире представят Алексей Смертин, Роман Павлюченко и Дмитрий Аленичев. При этом на перспективы российской основной команды опытный футболист смотрит с оптимизмом и предрекает подопечным Станислава Черчесова успешное выступление на домашнем чемпионате мира.

«Россия, Москва и «Динамо» — это особенные слова в моей жизни и карьере»

— Вы не так давно завершили карьеру. Как ощущения без ежедневного присутствия профессионального футбола в жизни?

— Когда играешь в футбол всю жизнь, каждый день тренируешься, выходишь на матчи по выходным… Конечно, тяжеловато. Первые три месяца были совсем тяжкими. Я колебался, никак не мог решить, заканчивать карьеру или нет. А когда эти три месяца прошли, стало гораздо легче. Так я смог поставить точку в своей истории игрока, но остаться в футболе в другом качестве.

— Чем вы сейчас занимаетесь?

— Я много сотрудничаю с немецким телевидением, постоянно работаю с командами в Германии, с молодыми футболистами. Таким образом, удалось уйти с поля, но не расстаться с игрой.

— Что насчёт России? Скучаете по нашей стране?

— Россия, Москва и «Динамо» — это особенные слова в моей жизни и карьере. Конечно, за время игры в клубе я успел обзавестись с друзьями, общение с которыми не закончилось после моего отъезда. Я постоянно переписываюсь с огромным количеством людей из Москвы, с фанатами «Динамо» и с моими друзьями, которые работают в клубе.

— Во времена выступления за «Динамо» вы начали учить русский язык. Пригодился ли он вам после отъезда? Общаетесь сейчас с кем-нибудь по-русски?

— По правде говоря, я всегда пытаюсь говорить по-русски, когда встречаю людей из России, пытаюсь практиковаться. Я многим пользуюсь из того, чему здесь научился. Россия как будто мой второй дом, так что вполне понятно, почему мне так нравятся и язык, и русские люди.

— Назовите три русские вещи, которых вам не хватает в повседневной жизни.

— Борщ, Красная площадь — она мне очень нравится! — и футбол с московским «Динамо».

— Может, вернётесь в Россию? Если бы позвали в «Динамо» тренером или руководителем, приняли бы приглашение?

—Да, это было бы возможно. Сейчас, после завершения карьеры, у меня есть время подумать, в каком направлении двигаться. Ближайшие год-два-три, а потом — кто знает? Но вы правы, я был бы не против вернуться в Россию в новом качестве. Так что всё возможно.

Кураньи о том, как ему не хватает России, и возможном возвращении в «Динамо»

— В число ваших друзей из России по-прежнему входят игроки РФПЛ?

— Конечно, и таких ребят очень много. Я на связи с Александром Кокориным, Самедовым, Фёдором Смоловым и, конечно же, с бразильцами: Ари, Гильерме и остальными.

— Кстати о Смолове. Вся Россия на протяжении нескольких сезонов ждёт, что Фёдор уедет в один из европейских чемпионатов, но он по-прежнему с нами. Как думаете, стоит нападающему сменить футбольную прописку?

— Мне кажется, он сделал огромный шаг вперед в своём футбольном развитии и очень вырос и психологически, и как игрок. Сейчас Фёдор достиг того уровня, позволяющего сделать ещё один шаг и попробовать себя в большой европейской команде.

— А что насчёт вашего друга Гильерме? Он сменил гражданство, но, судя по всему, потерял шансы попасть в сборную России на ЧМ.

— Он отличный вратарь. И, как мне кажется, за те годы, что он играет в РФПЛ, успел делом доказать, что является одним из лучших вратарей в России. На мой взгляд, место в сборной на ЧМ он точно заслужил, и я не теряю надежды увидеть его в сборной этим летом.

— Вы же знаете, что конкуренция на вратарской позиции высока? Положение Игоря Акинфеева незыблемо, к тому же постоянные приглашения в команду получает и ваш бывший одноклубник Владимир Габулов.

— Они оба очень важны. Что касается Акинфеева, то он уже много лет играет первым номером и только укрепляет свои позиции в звании вратаря высокого класса. Да, иногда и у него проскакивают ошибки, но на самом деле в России мало кто может сравниться с ним по мастерству. А Габулов, со своим опытом, со своей сущностью, тоже на ЧМ вашей команде не помешает. Он может помочь более молодым футболистам с адаптацией и взрослением. Именно этим он очень ценен для сборной.

— Кого ещё из РФПЛ вы можете выделить?

— Здесь достаточно хороших игроков. Взять того же Промеса из «Спартака». Отличный футболист высокого уровня, готовый, как и Смолов, играть в большом клубе в Европе. Похвалю моих друзей Фарфана и Фернандеса, проводящих отличный сезон с «Локомотивом». Из русских — Самедов, Кокорин, Смолов, которые доказали, что очень важны для сборной, к тому же полезны любой команде.

— И всё же, несмотря на это, в громкий успех сборной России мало кто верит. Разделяете эту точку зрения?

— Нет, ведь я сторонник той теории, что у сборной России большой потенциал. Да, было много горьких ошибок, но сейчас, выступая дома, с болельщиками за спиной, команда будет играть по-другому. У вас отличный тренер, и я уверен, что ваша команда уверенно выйдет из группы.

— Раз уж мы заговорили о предстоящем ЧМ, что скажете о постоянных нападках западных СМИ на российских болельщиков, которых обвиняют в жестокости и агрессии?

— Знаете, ни с чем таким за время выступления за «Динамо» я не сталкивался. Хотя… Однажды мы играли на выезде с «Зенитом», было что-то подобное, агрессивное, но, кроме того случая, ничего такого не было. Конечно, футбол — это эмоции, под их воздействием делаются вещи, которых быть не должно. Все болельщики это знают. И все совершают ошибки. Но на чемпионате мира всё будет спокойно, с радостью и позитивом, я уверен в этом!

— А с другим проявлением агрессии сталкивались? Когда болельщики винят футболистов за красивую жизнь и слишком высокие зарплаты. За рубежом такая же реакция на это?

— На самом деле да. Мы же все видим, как вырос уровень маркетинга в футболе, а следовательно и зарплаты игроков. Иногда это действительно сказывается пагубно, особенно на молодых. Они выходят из рамок и тратят больше, чем было бы нужно, кичась этим. Но каждому своё. Главное, чтобы не совершали ошибок, которые изменят их жизнь.

«Горжусь дружбой с Овечкиным»

— Вы как-то рассказывали, что дружите с Александром Овечкиным. Продолжаете общаться?

— Да! Он отличный человек. Я познакомился с Александром здесь, в Москве, нас представил друг другу Андрей Воронин. Поначалу я был очень горд такому знакомству, ведь Овечкин – это настоящая звезда! А уже после понял, что он очень простой человек, внимательный, очень дружелюбный. Меня совсем не удивляет, что Сашу так любят в России, помимо того что он прекрасный хоккеист с громким именем, он и в человеческом плане отличный парень. Это большая честь — называть его своим другом.

— Знаете, что он не сможет поехать на Олимпийские игры?

— Да. Очень жаль, что так вышло.

– А то, что сборная России поедет в Корею под нейтральным флагом из-за недоказанной истории с допингом? Как считаете, со спортсменами поступили справедливо?

— Это очень тяжёлая ситуация. Но мне кажется, международные спортивные власти всё-таки изменят своё решение… Я надеюсь на это, судя по всему, такое возможно, ведь уже сейчас об этом много говорят. Но всё же давать какую-то детальную оценку тому, что произошло, и как теперь всё исправить, я, пожалуй, не могу, поскольку не знаю всех деталей.