«Динамо» объявило о подписании контракта с ганским полузащитником Теттехом

Клуб Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Динамо» подписал контракт с 27-летним ганским полузащитником Абдул-Азизом Теттехом.

Об этом сообщает официальный сайт московского коллектива.

Отмечается, что Теттех, ранее выступавший за польский клуб «Познань», уже присоединился к «Динамо» на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Ранее защитник сборной России по футболу Константин Рауш поделился впечатлениями от первого дня в «Динамо».