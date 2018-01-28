Футболист Рауш поделился впечатлениями от первого дня в «Динамо»

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Российский защитник московского «Динамо» Константин Рауш поделился впечатлениями от первого дня, проведённого в стане клуба Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

«Для меня это волнительный день. Новая команда, новые люди — конечно, нужно время, чтобы понять, как всё работает. Но уже чувствуется, что я попал в большой клуб — всё отлично организовано, прекрасное поле», — приводит слова Рауша официальный сайт «Динамо».

Новобранец московского клуба добавил, что постарается как можно быстрее адаптироваться в «Динамо».

Ранее Рауш обратился к болельщикам немецкой команды «Кёльн» после перехода в московское «Динамо». 

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