Футболист Рауш поделился впечатлениями от первого дня в «Динамо»
«Для меня это волнительный день. Новая команда, новые люди — конечно, нужно время, чтобы понять, как всё работает. Но уже чувствуется, что я попал в большой клуб — всё отлично организовано, прекрасное поле», — приводит слова Рауша официальный сайт «Динамо».
Новобранец московского клуба добавил, что постарается как можно быстрее адаптироваться в «Динамо».
Ранее Рауш обратился к болельщикам немецкой команды «Кёльн» после перехода в московское «Динамо».