Смолов не уедет в Англию в зимнее трансферное окно
Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов не подпишет контракт с английским клубом в зимнее трансферное окно.
- РИА Новости
Об этом сообщает «Чемпионат».
К россиянину проявляли интерес «Вест Хэм», «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Суонси Сити».
В нынешнем сезоне Смолов забил десять мячей и сделал три голевые передачи в 13 матчах Российской футбольной премьер-лиги.
Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» хочет арендовать Смолова у «Краснодара».
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