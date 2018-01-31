Смолов не уедет в Англию в зимнее трансферное окно

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Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов не подпишет контракт с английским клубом в зимнее трансферное окно.
Смолов не уедет в Англию в зимнее трансферное окно
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Чемпионат».

К россиянину проявляли интерес «Вест Хэм», «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Суонси Сити».

В нынешнем сезоне Смолов забил десять мячей и сделал три голевые передачи в 13 матчах Российской футбольной премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» хочет арендовать Смолова у «Краснодара».

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