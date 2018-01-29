СМИ: «Вест Хэм» хочет арендовать Смолова у «Краснодара»

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Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Вест Хэм Юнайтед» ведёт переговоры с «Краснодаром» об аренде форварда сборной России Фёдора Смолова.

Как сообщает Sky Sports со ссылкой на свои источники, «Вест Хэм» хочет взять 27-летнего россиянина в аренду с правом последующего выкупа, а «Краснодар» хочет сразу продать игрока не менее чем за £12 млн.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Алжира проходит медосмотр перед трансфером в «Спартак».

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