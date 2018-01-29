СМИ: Футболист сборной Алжира проходит медосмотр перед трансфером в «Спартак»

Короткая ссылка
Полузащитник бельгийского «Андерлехта» и сборной Алжира по футболу Софьян Ханни проходит медицинское обследование перед трансфером в московский «Спартак».

Как сообщает Het Laatste Nieuws, если медосмотр пройдёт успешно, то 27-летний футболист подпишет с действующим чемпионом России контракт, рассчитанный на 4,5 года.

Ханни выступает за «Андерлехт» с 2016 года. В текущем сезоне он принял участие в 31 матче во всех турнирах, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Лукас Вериссимо в течение двух дней перейдёт в «Спартак».

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru