СМИ: Футболист сборной Алжира проходит медосмотр перед трансфером в «Спартак»

Полузащитник бельгийского «Андерлехта» и сборной Алжира по футболу Софьян Ханни проходит медицинское обследование перед трансфером в московский «Спартак».

Как сообщает Het Laatste Nieuws, если медосмотр пройдёт успешно, то 27-летний футболист подпишет с действующим чемпионом России контракт, рассчитанный на 4,5 года.

Ханни выступает за «Андерлехт» с 2016 года. В текущем сезоне он принял участие в 31 матче во всех турнирах, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Лукас Вериссимо в течение двух дней перейдёт в «Спартак».