СМИ: Вериссимо в течение двух дней перейдёт в «Спартак»

Трансфер бразильского защитника Лукаса Вериссимо из «Сантоса» в московский «Спартак» состоится в течение двух дней.

Как сообщает Tuttomercatoweb, переговоры между клубами вышли из тупика, и 22-летний футболист перейдёт в «Спартак» за сумму порядка €8 млн.

Вериссимо защищает цвета «Сантоса» с 2015 года, провёл за клуб 68 матчей и забил один мяч.

Ранее Вериссимо сообщил, что заявления о его возможном переходе в «Спартак» делали мошенники.