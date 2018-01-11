Неподчинение бортпроводникам, «корочка» ФСБ и угрозы тюрьмой: за что жену Аршавина сняли с самолёта

Жена экс-игрока сборной России по футболу Андрея Аршавина Алиса Казьмина предлагала стюардам взятку размером в 15 тысяч рублей и меняла подгузник ребёнку во время подготовки самолёта к взлёту. Об этом говорится в рапорте старшего бортпроводника рейса «Аэрофлота» «Москва — Алма-Ата». Супруга футболиста также угрожала судом и тюрьмой бортпроводнице Анастасии Куракиной. В российской авиакомпании заявили, что оставляют за собой право подать иск против Казьминой. О скандальной истории — в материале RT.

«Персонал терпел её выходки до последнего»

Скандал вокруг супруги известного футболиста Андрея Аршавина Алисы Казьминой продолжает оставаться одной из главных тем российских СМИ. 6 января женщину сняли с борта самолёта, следующего по рейсу «Аэрофлота» «Москва — Алма-Ата», вместе с двумя детьми и няней за нарушение правил поведения на воздушном судне. По данным ряда изданий, женщина игнорировала требования бортпроводников следовать принятым на борту правилам безопасности и пыталась поменять подгузник своей дочери, когда самолёт готовился к взлёту. Отмечается, что в ответ на увещевания персонала пассажирка заявляла о своей причастности к ФСБ и желании судиться с компанией-перевозчиком.

В распоряжении RT оказался рапорт старшего бортпроводника рейса, написанный сразу после скандального инцидента. В нём он подробно рассказывает о произошедшем на борту самолёта в тот вечер. Судя по документу, конфликт начался с требования Казьминой пересадить в бизнес-класс её няню, которая имела билет только в экономический.

«В просьбе было отказано с объяснением причин. Отказ она восприняла как личное оскорбление и стала предлагать взятку в размере 15 тысяч рублей. После этого женщина начала оскорблять бортпроводников, заявляла, что авиакомпания ужасная, а стюарды ничего не хотят делать, чтобы её порадовать. Затем она в наглую усадила няню в бизнес-класс», — сообщается в документе.

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Однако на этом конфликт не был исчерпан. Когда объявили о небольшой задержке перед взлётом, Казьмина принялась менять подгузник своей дочери.

«Женщина не следила за детьми, которые бегали по салону, фотографировала бортпроводников и угрожала тем, что является сотрудником ФСБ и владеет «корочкой». Последней каплей для персонала стало поведение женщины, когда в очереди на взлёт командир воздушного судна объявил о «рулёжке», которая может занять ещё десять минут», — отражено в рапорте.

После этого Казьмина расстегнула ремень кресла ребёнка, несмотря на сделанное ей предупреждение.

«Персонал терпел её выходки до последнего, но женщина не реагировала на замечания, и со словами «отстаньте, я сама решу, что мне можно, а что нет» за 200 метров до взлётно-посадочной полосы начала демонстративно менять ребёнку подгузник. В салоне установился невыносимый запах. Командир заявил, что если она не перестанет нарушать правила авиакомпании, то он примет решение о снятии её с борта», — отмечается в рапорте.

Последней попыткой успокоить супругу футболиста стало письменное предупреждение со стороны командира самолёта.

Однако пассажирка «продолжала игнорировать требования бортпроводников, и командир принял решение о снятии деструктивного пассажира. Ей сообщили, что самолёт возвращается на стоянку. Женщина была возмущена и оскорблена этим. Она кричала, что является женой Андрея Аршавина и майором ФСБ. Обещала, что персонал ожидает серьёзная расплата, и угрожала расправой», — говорится в заключении рапорта.

«Вы совершили огромную ошибку»

После снятия с рейса Казьмина в присутствии вызванных на место сотрудников полиции написала заявление на стюардессу Куракину. Но самое неприятное случилось с сотрудницей «Аэрофлота» уже по прилёту в Алма-Ату. С неизвестного номера ей поступило сообщение с угрозами, якобы от Следственного комитета, в котором говорилось, что Анастасия может оказаться в тюрьме за жёсткое обращение с детьми, которых, как утверждала сама супруга Аршавина, «выставили на двухградусный мороз». По её словам, ребёнок после этого простудился.

«Ждите повестки в суд. За жестокое обращение с ребёнком вам будет грозить от двух до четырёх лет лишения свободы без права работы. Вас беспокоит Следственный комитет. Заявление на вас уже на столе. Плюс нарушений не было. «Аэрофлот» также вызовут в суд. Вы совершили огромную ошибку. Вы сняли с борта мать с двумя детьми майора ФСБ Аршавину Алису Александровну. Уверен, в течение трёх дней вам придёт повестка и сразу состоится суд. «Аэрофлот» оштрафуют, а вы до приговора суда два месяца проведёте в СИЗО», — говорится в сообщении, которое пришло на телефон Куракиной.

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«Оставляем за собой право подать встречный иск»





Между тем в компании «Аэрофлот» поддержали свою сотрудницу и отметили, что она действовала строго в рамках правил.

«Наш бортпроводник действовал согласно инструкции. Решение командира воздушного судна о снятии госпожи Аршавиной правомерно. Она может обратиться в суд. «Аэрофлот» со своей стороны может потребовать взыскания убытков, которые были понесены в результате задержки воздушного судна, а также дополнительного наземного обслуживания самолёта в аэропорту. Пока мы этого не сделали. Компания оставляет за собой право подать иск», — сообщил RT пресс-секретарь «Аэрофлота» Максим Фетисов.

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Он отметил, что Куракиной после всего произошедшего оказывается всевозможная помощь и «Аэрофлот» готов поддержать свою сотрудницу в суде, если против неё будет подан иск.

«Наша бортпроводница оказалась под прицелом камер. Компания оказывает ей всяческую поддержку. Если Аршавина подаст в суд, мы поможем нашей сотруднице и юридически. Хочу отметить, что «Аэрофлот» и нашу стюардессу поддержали многие люди», — добавил Фетисов.

Напомним, что ранее Алиса Казьмина отметила, что могла бы отказаться от подачи иска, если бы получила извинения со стороны «Аэрофлота». В компании заявили, что делать это не намерены, как и увольнять Куракину.

«Компания не пойдёт на отстранение стюардессы, поскольку она действовала согласно всем инструкциям. Также «Аэрофлот» не намерен извиняться перед госпожой Аршавиной, которая хамила сотрудникам и нарушала правила поведения на борту», — пояснил пресс-секретарь авиаперевозчика.