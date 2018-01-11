Супруга Аршавина обвинила авиакомпанию в нанесении вреда здоровью её ребёнка

Жена бывшего капитана сборной России по футболу Андрея Аршавина Алиса Казьмина в эксклюзивном интервью RT заявила, что сотрудница авиакомпании, рейсом которой она летела в Алма-Аты, нанесла вред здоровью её ребёнка.

«Моей целью является довести дело до суда в отношении проводницы по статье «Нанесение вреда здоровью», — сообщила Казьмина в интервью RT.

По её словам, действия сотрудницы компании нанесли вред здоровью её ребёнка, который заболел после того, как их высадили из самолёта.

«Я всего лишь хочу добиться, чтобы в следующий раз ни одна бортпроводница не высадила из самолёта кормящую мать с десятимесячным ребёнком. Этот человек является некомпетентным, он не должен там работать», — добавила Казьмина.

Ранее в пресс-службе «Аэрофлота», как сообщало издание kp.ru, заявили, что Аршавина не следовала требованиям членов экипажа — «один из её детей не был пристегнут и не находился в кресле в момент, когда самолёт был готов к взлёту и начал движение». Решение снять пассажирку с рейса принял командир воздушного судна.