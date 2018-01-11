«Она хочет прославиться и заработать»: супруга Аршавина опровергла обвинения казахстанской модели

Супруга бывшего капитана сборной России по футболу Андрея Аршавина Алиса Казьмина опровергла информацию о том, что угрожала казахстанской модели Ольге Семёновой. Жена спортсмена в эксклюзивном интервью RT также рассказала о своём отношении к поклонницам мужа. Комментируя скандал с «Аэрофлотом», бортпроводница которого высадила её из самолёта за «деструктивное поведение», Казьмина отметила, что намерена довести дело до суда.

«Не переживаю из-за девушек, которые посидели в ресторане рядом с Аршавиным»

— Казахстанская модель Ольга Семёнова обвинила вас в угрозах причинения вреда здоровью. Как вы прокомментируете поведение девушки?

— Очередной человек, который хочет прославиться за чужой счёт и заработать на этом. Как мне стало известно, она является охотницей за богатыми мужчинами, о чём сама заявляла весьма открыто.

— Семёнова рассказала, что вы угрожали подбросить ей наркотики и отрезать пальцы.

— Я никак не реагировала на её слова и ничего ей не ответила.

— По её словам, вы представились ей сотрудником ФСБ. Правда?

— Конечно, нет. Это она взяла из истории с «Аэрофлотом».

— Все эти заявления она сделала исключительно ради пиара или её целью является попытка внести разлад в вашу семью?

— Нет, Семёновой абсолютно нет дела до нашей семьи с Андреем. Её действия направлены исключительно на то, чтобы заработать и создать пиар вокруг своей персоны. Вся эта шумиха в прессе, безусловно, позитивно скажется на её карьере модели.

— Как вы прокомментируете появившуюся в сети видеозапись, на которой ваш супруг обнимает Семёнову?

— До Нового года она прислала мне это видео. Я не стала его смотреть, Андрей заверил, что на нём нет ничего особенного — они просто отмечали победу в Кубке Казахстана. Спустя некоторое время она вновь написала, утверждала, что он дал ей свой номер телефона, рассказала об ухаживаниях с его стороны. Дала понять, что передаст запись в казахстанские СМИ, если не получит денежное вознаграждение. При этом съёмки видео датированы октябрём, но опубликовала она их только сейчас, после инцидента с «Аэрофлотом».

—Как вы отреагировали на публикацию конкретной видеозаписи?

— Я не переживаю из-за 25-летних девушек, которые посидели в ресторане рядом с Аршавиным. Семёнова приехала в клуб, сняла видео и уехала. Супруг сам удивился, почему она не опубликовала его ранее. Мужчины всего лишь отдыхали в ресторане, ничего особенного там не произошло.

— Тот факт, что Аршавин обнимал девушку, не вызвал эмоций?

— Мы провели экспертизу видеозаписи с оперативными сотрудниками. На ней чётко видно, как Семёнова просит свою подругу снимать именно видео, не ограничиваясь фотографиями. Аршавин же думал, что с ним в очередной раз хотят сфотографироваться. Если смотреть далее, то видно — именно она держит его за руки. При этом сам Андрей постоянно прячется за её спину.

— Съёмки данного видео были спланированы?

— Абсолютно. И это происходит не первый раз. Подобное случается даже во время наших совместных ужинов в ресторане.

— Тяжело постоянно жить с этим?

— Ещё перед свадьбой с Аршавиным я понимала, что это медийный человек, поэтому с этим придётся мириться. И продолжаться это будет даже после окончания его футбольной карьеры. Даже во время матчей я слышала разговоры болельщиц, которые были готовы на всё ради встречи с ним. Некоторые называли конкретные суммы, за которые согласились бы, чтобы он приезжал к ним ежедневно. При этом моё присутствие на них никак не повлияло.

— Как сам Андрей реагирует на это?

— Он предпочитает не обращать на это внимания, это самое правильное. Он переживает за меня и детей, которым приходится читать все эти истории.

«Обвинения со стороны «Аэрофлота» не соответствуют действительности»

— Как вам удаётся справляться со стрессом в свете последних историй?

— Меня больше беспокоит ситуация с «Аэрофлотом». Моей целью является довести дело до суда в отношении проводницы по статье «Нанесение вреда здоровью».

— Кому был нанесён вред?

— Моему ребёнку, который заболел после того, как нас выставили на двухградусный мороз из самолёта. Когда на месте происшествия появились сотрудники правопорядка, они увидели не дебошира, как сами ожидали, а плачущую женщину с ребёнком на руках.

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— У вас претензии исключительно к сотруднице авиакомпании?

— Я всего лишь хочу добиться, чтобы в следующий раз ни одна бортпроводница не высадила с самолёта кормящую мать с десятимесячным ребёнком. Этот человек является некомпетентным, он не должен там работать.

— «Аэрофлот» с вами связывался?

— Звонков на мой телефон не поступало. Меня бы полностью устроило, если бы мне принесли извинения от имени компании и уволили данную сотрудницу. Но они считают себя главными в стране в данном сегменте. Противостоять им — это то же самое, что бороться с ветряными мельницами. Аналогичная ситуация с казахстанскими моделями.

— В авиакомпании заявили, что во время взлёта вы и няня ходили по салону.

— Это абсолютно не соответствует действительности. Существуют фотографии, которые подтверждают обратное.

— Как считаете, вызвала бы эта история такой же общественный резонанс, не будь вы супругой Аршавина?

— Да. Думаю, свою роль сыграла классовая ненависть. Подобные работники должны одинаково относиться ко всем, независимо от того, пришёл к ним президент или обычный человек.