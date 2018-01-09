«Обещала подбросить наркотики»: казахстанская модель собирается подать на жену Аршавина в суд из-за угроз в свой адрес

Супруга бывшего капитана сборной России по футболу Андрея Аршавина Алиса Казьмина стала участницей нового скандала. Казахстанская модель Ольга Семёнова обвинила жену футболиста в угрозах причинить вред здоровью из-за появившегося в сети видео. Девушка рассказала RT, что Казьмина пообещала подбросить ей наркотики и «отрезать пальцы». Теперь Семёнова намерена подать на обидчицу в суд.

«Представилась сотрудником ФСБ и сказала, что подбросит мне наркотики»

Спустя несколько дней после инцидента в самолёте жена полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина Алиса Казьмина снова оказалась в центре скандала. На этот раз причиной стало видео, на котором её супруг обнимает казахстанскую модель Ольгу Семёнову во время вечеринки в одном из клубов в Алма-Ате. По словам девушки, спустя несколько часов после появления видеозаписи в сети на связь с ней вышла жена спортсмена.

«28 декабря в сети появилось видео. Не знаю, кто его опубликовал, но спустя несколько минут Алиса написала мне сообщение с требованием разъяснить происходящее на записи», — рассказала RT Семёнова.

Модель заверила Казьмину, что между ней и Аршавиным ничего не было, добавив, что супруге футболиста не стоит беспокоиться из-за видео. Однако последнюю данные объяснения не устроили.

«Она написала: «Ты лапала моего мужа, я отрежу тебе пальцы». Спустя некоторое время она представилась сотрудником ФСБ и сказала, что подбросит мне наркотики, из-за которых меня посадят в тюрьму», — сообщила Семёнова.

Как отмечает гражданка Казахстана, на выпады со стороны Казьминой она старалась отвечать вежливо, однако угрозы и оскорбления продолжали поступать.

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«Я обращалась к ней на «вы», дала свой номер. Предложила позвонить и поговорить о сложившейся ситуации. На что она ответила, что направляется в Алма-Ату, и пожелала мне удачи», — рассказала модель.

«Аршавин делает вид, что впервые меня видит»

Эпизод произошёл в одном из баров Казахстана. На записи видно, как Аршавин несколько раз обнимает Семёнову за талию, а оператор пытается запечатлеть этот момент на камеру.

Как отмечает модель, она не могла подумать, что эта ситуация приведёт к подобным последствиям. По её словам, в тот вечер они хорошо проводили время, однако вечеринка завершилась из-за неадекватного поведения друга Аршавина.

«В тот день мы хорошо погуляли. Начали в одном заведении, а после ребята попросили меня отвезти их в другое. По дороге друг Аршавина, также футболист, стал некорректно вести себя по отношению к моей подруге. После ряда неадекватных действий с его стороны я высадила их из машины. Все находились в состоянии алкогольного опьянения», — объясняет Семёнова.

После поступивших от Казьминой угроз девушка пыталась связаться с Аршавиным и попросить успокоить жену, но футболист сделал вид, будто не знаком с ней.

«Я написала Аршавину, дала понять, чтобы он поговорил с супругой о сложившейся ситуации, но он сделал вид, что не знает меня и не помнит, как давал мне свой номер телефона. С того дня мы больше не встречались, он делает вид, что впервые меня видит», — призналась Семёнова.

«Это уголовная статья»

Девушка также сообщила, что собирается подать в суд на жену Андрея Аршавина

«Я нотариально заверила фотографии нашей переписки с Казьминой и собираюсь в среду утром написать заявление в прокуратуру и в суд. В Казахстане существует закон, согласно которому распространение скриншотов переписок карается до двух лет лишения свободы, поэтому я пока их не публикую. Для начала мне необходимо написать письменное заявление, что я действительно располагаю доказательствами», — пояснила Семёнова.

Она отметила, что действия Казьминой должны караться по закону.

«Я буду разбираться. Это уголовная статья. Если в дальнейшем со мной, моей семьёй или имуществом что-то случится, отвечать за это будет Алиса Казьмина», — добавила модель.

Скандал в самолёте

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6 января Казьмину сняли с рейса в Алма-Ату по причине «деструктивного поведения». Отмечается, что она отказывалась выполнять рекомендации экипажа и называла себя майором ФСБ.

«Аршавина неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж. Также «Аэрофлот» располагает свидетельскими показаниями пассажиров, которые подтверждают деструктивное поведение пассажирки», — говорилось в заявлении пресс-службы «Аэрофлота».

Сама Казьмина своей вины не признала, отметив, что в конфликте виновата стюардесса. Также она пообещала обратиться в суд по данному делу.

«Полицейские вели себя очень вежливо, помогли мне написать на стюардессу заявление. У этой дамы, почувствовавшей себя богом, будет суд. И у авиакомпании, надеюсь, тоже будет суд, на них заявление мы тоже писали. Свидетели у нас есть», — добавила супруга футболиста.