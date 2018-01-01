Кака назвал Аршавина одним из своих любимых футболистов

Обладатель «Золотого мяча» 2007 года, чемпион мира в составе сборной Бразилии Кака назвал бывшего капитана российской национальной команды Андрея Аршавина одним из любимых футболистов.

«Я отлично помню Аршавина. Он один из моих любимых футболистов. Мне нравилось, как он двигался и обращался с мячом в «Арсенале», — сказал Кака в интервью FreekicksRUS.

Аршавин выступал за такие клубы, как «Зенит» и «Арсенал», а в настоящее время защищает цвета казахстанского «Кайрата».

Ранее сообщалось, что Кака объявил о завершении футбольной карьеры.