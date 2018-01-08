В сети поддержали сотрудников «Аэрофлота» после снятия с рейса жены Аршавина

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Пользователи социальной сети Twitter поддержали сотрудников «Аэрофлота», снявших супругу экс-капитана сборной России по футболу Андрея Аршавина Алису Казьмину с рейса Москва — Алма-Ата.

«Поддерживаем вас полностью, если есть деньги на бизнес-класс, это не значит, что всё можно, пусть берёт пример с других людей, как надо себя вести на борту самолёта», — написал один из пользователей.

«Каждый может себя хоть папой римским называть. А за то, что отстегнулась, высадили? Да такие случаи я на каждом рейсе наблюдаю. Надо б толерантней и поменьше чёрным списком размахивать», — добавил другой.

«Неважно, Аршавина, Якубович или Хинштейн, — требования ко всем едины! Браво «Аэрофлоту», что применяет требования безопасности ко всем одинаково», — высказал мнение ещё один пользователь Twitter.

Ранее в сети раскритиковали жену Аршавина за скандал в самолёте.

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