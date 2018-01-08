В сети поддержали сотрудников «Аэрофлота» после снятия с рейса жены Аршавина

Пользователи социальной сети Twitter поддержали сотрудников «Аэрофлота», снявших супругу экс-капитана сборной России по футболу Андрея Аршавина Алису Казьмину с рейса Москва — Алма-Ата.

«Поддерживаем вас полностью, если есть деньги на бизнес-класс, это не значит, что всё можно, пусть берёт пример с других людей, как надо себя вести на борту самолёта», — написал один из пользователей.

Поддерживаем вас полностью ,если есть деньги на бизнес класс,это не значит что все можно ,пусть берет пример с других людей как надо себя вести на борту самолета — Rus49 (@049rus) 8 января 2018 г.

«Каждый может себя хоть папой римским называть. А за то, что отстегнулась, высадили? Да такие случаи я на каждом рейсе наблюдаю. Надо б толерантней и поменьше чёрным списком размахивать», — добавил другой.

Каждый может себя хоть папой римским называть. А за то,что отстегнулась высадили? Да такие случаи я на каждом рейсе наблюдаю. Надо б потолерантестей и поменьше черным списком размахивать. — Val (@lleerriiss) 8 января 2018 г.

«Неважно, Аршавина, Якубович или Хинштейн, — требования ко всем едины! Браво «Аэрофлоту», что применяет требования безопасности ко всем одинаково», — высказал мнение ещё один пользователь Twitter.

Не важно Аршавина, Якубович или Хинштейн- требования ко всем едины! Браво Аэрофлоту что применяет требования безопасности ко всем одинаково без различий. — Михаил Оразов (@Orazoff) 8 января 2018 г.

Ранее в сети раскритиковали жену Аршавина за скандал в самолёте.