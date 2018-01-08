Пользователи сети раскритиковали жену Аршавина за скандал в самолёте

Пользователи социальной сети Instagram на странице супруги экс-капитана сборной России по футболу Андрея Аршавина Алисы Казьминой раскритиковали женщину за скандал в самолёте Москва — Алма-Ата, который завершился снятием модели с борта и вызовом полиции.

Казьмина рассказала, что бортпроводники не позволили ей поменять подгузник дочери и вели себе неадекватно. Женщина объявила о желании обратиться в суд. Однако пользователи интернета в комментариях к постам супруги футболиста раскритиковали женщину.

«Когда вы на борту самолёта, ваши «мне надо», «я хочу», «вы мне должны» отключаются! Вы выполняете требования безопасности авиакомпании, которые написаны кровью!!! Это вы нарушаете правила и это вы решили, что вам всё дозволено. Вы человек, как и все мы, у которого есть как права, так и обязанности!Бортпроводники — это не официанты на борту: разнеси, подай, убери! Это высококвалифицированные специалисты, отвечающие за вашу безопасность прежде всего, и вот это основная функция экипажа — ваша безопасность!!! Давно пора людей воспитывать, что борт самолёта — это тебе не ресторан, это транспорт, да и вообще... Ваша свобода заканчивается там, где начинается свобода других!!!» — написал один из пользователей.

«Пассажиры не обязаны терпеть вонь. Правильно сделали, что высадили вас. Это не ваш личный самолёт, и земля не вращается вокруг вас и вашего ребёнка», — добавил другой.

Некоторые, напротив, поддержали Казьмину.

«У нас тоже был инцидент с этой самой стюардессой. Мы летели семьёй с годовалым ребёнком, и я была на восьмом месяце беременности. Общается в надменном тоне, в приказной форме. Мой муж писал жалобу на неё, но, видимо, не вразумило. Такое ощущение, что у нее какая-то ненависть к беременным и мамочкам, возможно, не может иметь детей. Бесплодие нередко встречается у стюардесс», — заметила одна из интернет-пользовательниц.

Ранее «Аэрофлот» объяснил ситуацию с супругой Аршавина.