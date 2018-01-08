«Аэрофлот» объяснил ситуацию с супругой Аршавина

«Аэрофлот» прокомментировал ситуацию с женой полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина Алисой, которая отказывалась соблюдать правила техники безопасности на борту, в связи с чем была снята с рейса.

Как отмечается, супруга футболиста пыталась пересадить няню в салон бизнес-класса, несмотря на то, что у неё был билет в экономический класс.

«Пассажирка отказывалась следовать инструкциям бортпроводников при подготовке воздушного судна к взлёту в части требований к безопасности полётов. Также один из её детей не был пристёгнут и не находился в кресле в момент, когда самолёт был готов к взлёту и начал движение», — говорится в сообщении на официальном сайте «Аэрофлота».

По данным авиаперевозчика, супруга футболиста получала предупреждения о недопустимости таких действий, однако продолжала их игнорировать.

«Аршавина неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж. Также Аэрофлот располагает свидетельскими показаниями пассажиров, которые подтверждают деструктивное поведение пассажирки», — уточняется в комментарии.

Ранее стало известно, что жену Аршавина сняли с рейса за дебош в самолёте.