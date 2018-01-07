Жену Аршавина сняли с рейса за дебош в самолёте

Анастасия Казьмина, супруга футболиста Андрея Аршавина, была снята с рейса в аэропорту Шереметьево.

Инцидент произошёл в самолёте, следовавшем по маршруту Москва — Алма-Ата, сообщает «Вести.Ru» со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Казьминой понадобилось поменять ребёнку подгузник во время руления. Она не реагировала на просьбы бортпроводников о соблюдении мер безопасности и продолжала ходить по салону.

Командир воздушного судна принял решение прекратить выполнение полёта и вызвать полицию. Казьмину сняли с рейса, однако задерживать не стали. Из-за данного инцидента отправление было задержано почти на два часа.

Супруга футболиста отправилась в Алма-Ату другим рейсом.

Ранее Аршавин признался, что изменял жене.