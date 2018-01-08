«Называла себя майором ФСБ»: жену Аршавина сняли с рейса за «деструктивное поведение»

Супругу экс-капитана сборной России по футболу Андрея Аршавина Алису Казьмину сняли с рейса Москва — Алма-Ата из-за отказа следовать правилам безопасности на борту. Вместо того чтобы выполнять рекомендации экипажа, она требовала позвать капитана и называла себя майором ФСБ. Об этом сообщили в «Аэрофлоте». Сама Казьмина излагает другую версию. По её словам, сотрудники авиаперевозчика якобы действовали грубо. Она сообщила, что уже написала заявление в суд на стюардессу.

«Пассажирка отказывалась следовать инструкциям»

В «Аэрофлоте» рассказали, как вела себя на борту их самолёта жена экс-полузащитника сборной России и лондонского «Арсенала» Андрея Аршавина Алиса Казьмина.

В Рождество женщина возвращалась из Москвы в Алма-Ату, где сейчас живёт её семья. Скандал разгорелся при взлёте. Казьмина начала менять подгузник дочери, а когда самолёт начал движение, отказалась выполнить просьбу бортпроводников и занять своё место.

Экипаж пытался решить проблему, однако женщина на уговоры не поддалась, и командир борта был вынужден вызвать полицию. Казьмину вместе с детьми сняли с рейса, но задерживать не стали. Она улетела в Казахстан следующим самолётом.

Как сообщил авиаперевозчик, женщина не только ходила по салону, когда самолёт начал движение, но также требовала пересадить няню ребёнка в бизнес-класс, хотя у той был билет в эконом.

«Пассажирка отказывалась следовать инструкциям бортпроводников при подготовке воздушного судна к взлёту в части требований к безопасности полётов. Также один из её детей не был пристёгнут и не находился в кресле в момент, когда самолёт был готов к взлёту и начал движение», — говорится в сообщении на официальном сайте «Аэрофлота».

Женщина, как сообщили в «Аэрофлоте», угрожала экипажу и называла себя сотрудницей ФСБ.

«Аршавина неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж. Также «Аэрофлот» располагает свидетельскими показаниями пассажиров, которые подтверждают деструктивное поведение пассажирки», — уточняется в комментарии.

«Услышала запах, поняла, что нужно поменять дочери памперс»

Свою версию произошедшего представила и сама Казьмина. Женщина винит в конфликте стюардессу. Супруга футболиста отметила, что пыталась пообщаться с командиром, но он не вышел к ней.

«Когда я меняла ребёнку памперс, самолёт не готовился к взлёту. Мы зашли на борт, сели на свои места, но в тот момент, когда пилот сказал, что будет 15-минутная задержка вылета, у меня ребёнок закапризничал. Я услышала запах, поняла, что нужно поменять дочери памперс. А поскольку самолёт стоял, и не на взлётной полосе, я взяла ребёнка на руки», — приводит слова Казьминой «Комсомольская правда».

По словам женщины, её сняли с рейса якобы из-за подгузника, распространявшего в салоне неприятный запах.

«Полицейские вели себя очень вежливо, помогли мне написать на стюардессу заявление. У этой дамы, почувствовавшей себя богом, будет суд. И у авиакомпании, надеюсь, тоже будет суд, на них заявление мы тоже писали. Свидетели у нас есть. И это ещё был бизнес-класс, билеты которого стоят по 100 тысяч рублей! А если бы это была не я, если бы это была обычная девушка с двумя детьми, у которой не было бы возможности поменять билеты, пойти в гостиницу. Она где должна была спать, на полу?» — отметила модель.

© Инстаграм Алисы Казьминой

Развод и успехи в Казахстане

В ноябре о Казьминой заговорили в СМИ: она объявила о разводе с Аршавиным спустя чуть больше года после свадьбы. Женщина обвинила супруга в измене.

Впрочем, через некоторое время пара помирилась. Аршавин признался, что действительно изменял жене, и заявил, что хочет начать всё сначала.

«Мы расстались, потому что я действительно делал неправильные по отношению к Алисе вещи, а в какой-то момент перешёл все возможные границы. Да, я гулял и безумно жалею об этом», — цитирует Аршавина StarHit.

Футболист женился на Казьминой после того, как они несколько лет встречались. На тот момент женщина одна воспитывала двоих детей от первого брака. В феврале 2017 года у четы Аршавиных родилась дочь, которую назвали Есенией. Кроме того, у Андрея трое детей от гражданского брака с Юлией Барановской, с которой он расстался в 2013-м.

В настоящий момент Аршавин защищает цвета алма-атинского «Кайрата». В его составе в 2017-м футболист выиграл Суперкубок страны. Также Андрей попал в число 22 лучших футболистов чемпионата Казахстана по итогам прошедшего сезона.