В сети поддержали намерение казахстанской модели подать в суд на супругу Аршавина

Пользователи социальной сети Twitter прокомментировали решение казахстанской модели Ольги Семёновой подать в суд на жену бывшего капитана сборной России по футболу Андрея Аршавина Алису Казьмину.

В сети выступили с поддержкой в адрес Семёновой, которая собирается подать в суд на Казьмину в связи с её угрозами причинить вред здоровью модели.

И правильно! — Partner (@Partner_rus) 9 января 2018 г.

Ещё один пользователь выразил мнение, что в суд на супругу бывшего полузащитника лондонского «Арсенала» необходимо подать и пассажирам самолёта авиакомпании «Аэрофлот», с которого днём ранее она была снята.

Ещё бы пассажиры рейса подали в суд на эту барышню — Марина Дунаева (@mndunaeva) 9 января 2018 г.

Ранее Семёнова в эксклюзивном интервью RT сообщила о своём намерении подать заявление в суд в связи с угрозами причинения вреда здоровью со стороны Казьминой.