В сети поддержали намерение казахстанской модели подать в суд на супругу Аршавина

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Пользователи социальной сети Twitter прокомментировали решение казахстанской модели Ольги Семёновой подать в суд на жену бывшего капитана сборной России по футболу Андрея Аршавина Алису Казьмину.

В сети выступили с поддержкой в адрес Семёновой, которая собирается подать в суд на Казьмину в связи с её угрозами причинить вред здоровью модели.

Ещё один пользователь выразил мнение, что в суд на супругу бывшего полузащитника лондонского «Арсенала» необходимо подать и пассажирам самолёта авиакомпании «Аэрофлот», с которого днём ранее она была снята.

Ранее Семёнова в эксклюзивном интервью RT сообщила о своём намерении подать заявление в суд в связи с угрозами причинения вреда здоровью со стороны Казьминой.

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