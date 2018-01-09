В сети поддержали намерение казахстанской модели подать в суд на супругу Аршавина
В сети выступили с поддержкой в адрес Семёновой, которая собирается подать в суд на Казьмину в связи с её угрозами причинить вред здоровью модели.
И правильно!— Partner (@Partner_rus) 9 января 2018 г.
Ещё один пользователь выразил мнение, что в суд на супругу бывшего полузащитника лондонского «Арсенала» необходимо подать и пассажирам самолёта авиакомпании «Аэрофлот», с которого днём ранее она была снята.
Ещё бы пассажиры рейса подали в суд на эту барышню— Марина Дунаева (@mndunaeva) 9 января 2018 г.
Ранее Семёнова в эксклюзивном интервью RT сообщила о своём намерении подать заявление в суд в связи с угрозами причинения вреда здоровью со стороны Казьминой.