Казахстанская модель собирается подать в суд на супругу Аршавина

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Казахстанская модель Ольга Семёнова в эксклюзивном интервью RT сообщила о своём намерении подать заявление в суд в связи с угрозами причинения вреда здоровью со стороны Алисы Казьминой, супруги бывшего капитана сборной России по футболу Андрея Аршавина.

«Я нотариально заверила фотографии нашей переписки с Казьминой и собираюсь завтра утром написать заявления в прокуратуру и в суд. В Казахстане существует закон, согласно которому распространение скриншотов переписок карается до двух лет лишения свободы, поэтому я пока их не публикую. Для начала мне необходимо написать письменное заявление, что я действительно располагаю доказательствами», — заявила Семёнова в интервью RT. 

  • Ольга Семёнова
  • vk.com
  • © Оля Гагаузочка

Ранее сообщалось, что Казьмина пообещала отрезать пальцы девушке, которую обнимал Аршавин.

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