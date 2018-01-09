Казахстанская модель собирается подать в суд на супругу Аршавина

Казахстанская модель Ольга Семёнова в эксклюзивном интервью RT сообщила о своём намерении подать заявление в суд в связи с угрозами причинения вреда здоровью со стороны Алисы Казьминой, супруги бывшего капитана сборной России по футболу Андрея Аршавина.

«Я нотариально заверила фотографии нашей переписки с Казьминой и собираюсь завтра утром написать заявления в прокуратуру и в суд. В Казахстане существует закон, согласно которому распространение скриншотов переписок карается до двух лет лишения свободы, поэтому я пока их не публикую. Для начала мне необходимо написать письменное заявление, что я действительно располагаю доказательствами», — заявила Семёнова в интервью RT.

Ольга Семёнова

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Ранее сообщалось, что Казьмина пообещала отрезать пальцы девушке, которую обнимал Аршавин.