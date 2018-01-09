Жена Аршавина обещала отрезать пальцы девушке, которую обнимал её муж

Казахстанская модель Ольга Семёнова в эксклюзивном интервью RT рассказала, что Алиса Казьмина, супруга футболиста «Кайрата» Андрея Аршавина, угрожала ей причинением вреда здоровью.

«28 декабря в сети появилось видео (с участием Семёновой и Аршавина. — RT). Не знаю, кто его опубликовал, но спустя несколько минут Казьмина написала мне сообщение с требованием разъяснить происходящее на записи», — призналась Семёнова в интервью RT.

По её словам, Казьмина пообещала отрезать ей пальцы за видео с Аршавиным.

«Она написала: «Ты лапала моего мужа, я отрежу тебе пальцы». Спустя некоторое время она представилась сотрудником ФСБ и сказала, что подбросит мне наркотики, из-за которых меня посадят в тюрьму», — рассказала Семёнова.

Ранее сообщалось, что пользователи социальной сети Twitter поддержали сотрудников «Аэрофлота», снявших Казьмину с рейса Москва — Алма-Ата.