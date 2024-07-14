Дубль Глушенкова, бенефис Вендела и гол Смолова: «Зенит» обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок России

«Зенит» обыграл «Краснодар» и пятый раз подряд завоевал Суперкубок России по футболу. В первом тайме подопечные Сергея Семака владели подавляющим преимуществом и довели счёт до крупного благодаря точным ударам бразильцев Родригао и Вендела, а также дебютанта Максима Глушенкова. После перерыва южане сумели перехватить инициативу и дважды пытались возродить интригу: сначала Никита Кривцов красиво ушёл от Вильмара Барриоса и отправил мяч в дальний угол, а затем после четвёртого пропущенного мяча вернувшийся в команду Фёдор Смолов реализовал выход один на один. Матч в Волгограде также запомнился тремя очками Вендела.

Новый сезон традиционно открылся в России матчем за Суперкубок, в котором встречаются действующий чемпион страны и обладатель Кубка. Однако поскольку «Зенит» сделал «золотой дубль», соперничать ему предстояло с серебряным призёром РПЛ — «Краснодаром».

И также по уже сложившейся традиции противостояние провели за пределами Москвы. В прошлом году оно состоялось в Казани, а в этом — в Волгограде. К тому же вызвало настоящий ажиотаж: на стадион, вмещающий 42 тыс. человек, продали все билеты.

Явным фаворитом считались петербуржцы, которые могли пятый раз подряд завоевать трофей. Южане же претендовали на него впервые. На стороне подопечных Сергея Семака была и статистика очных игр, ведь они не уступали сопернику с 2018-го. Однако тренер пытался предостеречь подопечных от расслабленности.

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«Команда, которая долгое время лидировала в прошлом сезоне национального первенства, заняла второе место вслед за нами. Будет встреча двух самых сильных клубов. Конечно, играть против «Краснодара» всегда интересно», — отмечал он.

В свою очередь, Мурад Мусаев назвал предстоящий матч самым важным в своей карьере.

«Это шанс завоевать трофей, исполнить мечту, мы спокойны, в коллективе хорошая атмосфера, дисциплина, ребята по максимуму отдаются на тренировках», — подчеркнул он.

К тому же наставник столкнулся с кадровыми проблемами. На Кубок Америки уехали Лукас Оласа, Карлос Кастаньо и Джон Кордоба. Плюс травму получил Сергей Петров.

«Зенит» обошёлся без потерь, но данный поединок мог стать прощальным для Клаудиньо и Вендела, которые, по данным СМИ, близки к уходу из клуба. Вместе с тем агент первого отмечал, что трансфер во «Фламенго» пока не является решённым делом.

В итоге оба предсказуемо попали в основу. Место на последнем рубеже занял новичок Евгений Латышонок, а не Михаил Кержаков или Денис Адамов. Перешедший летом как раз из «Краснодара» Сергей Волков, напротив, остался в запасе. Наконец, ещё один новобранец, Максим Глушенков, расположился в группе атаки.

У Мусаева в отсутствие Кордобы не было другого выбора, кроме как довериться вернувшемуся Фёдору Смолову. На воротах после ухода Матвея Сафонова расположился Станислав Агкацев, а не Юрий Дюпин. А на краях защиты пришлось задействовать номинального опорника Кевина Ленини и нападающего Олакунле Олусегуна.

Увы, первый тайм стал наглядной демонстрацией того, что с подобными проблемами «быки» не в состоянии противостоять действующему чемпиону, хотя начали они неплохо и даже завладели преимуществом. Особенно активен справа был Олусегун, регулярно подключающийся к атакам.

Сине-бело-голубые быстро пришли в себя и забрали мяч под свой контроль. Отрадно, что активно задействовали Глушенкова. Он постоянно получал пасы на правом фланге и стремился обострять. Ощущалось и наличие взаимопонимания с партнёрами. Например, в одном из эпизодов он классно сыграл в стенку с Матео Кассьеррой, чей удар в последний миг заблокировал защитник. Вдобавок Максим забрал себе все угловые.

Давление петербуржцев становилось всё серьёзнее. Они просто прижали оппонентов к воротам, подавая один корнер за другим. В результате уже на 13-й минуте счёт был открыт. Дуглас дос Сантос выполнил мягкую подачу слева, а оставшийся впереди Родригао перепрыгнул опекуна и головой отправил снаряд в дальний.

Забив, петербуржцы отдали инициативу южанам и сели в оборону. Но те сами не понимали, что делать. Смолов оказался отрезан от одноклубников и почти не получал передач. В штрафную проникать тоже не удавалось совсем. Не хватало и последнего паса, поскольку Эдуард Сперцян оказался выключен из игры. По сути, до перерыва «Краснодар» создал один опасный момент. Виктор Са, воспользовавшись прострелом справа, выскочил из-за спины Вячеслава Караваева, однако не попал в створ.

«Зенит» же воспользовался почти всеми шансами, которые имел. По истечении получаса опять сработало стандартное положение. Глушенков выполнил подачу на ближнюю штангу, откуда Страхиня Эракович сделал скидку во вратарскую. А там Вендел опередил зазевавшегося Олусегуна.

А вскоре дебютным голом в составе десятикратных чемпионов отметился Глушенков. На этот раз коллектив Семака организовал образцовый контрвыпад. Вендел, получив пас из глубины, одной аккуратной передачей отправил россиянина на рандеву с Агкацевым, и тот пробил в дальний.

К чести подопечных Мусаева, они не опустили руки и провели совершенно иной второй тайм. Не успел Павел Кукуян дать свисток, как они забрали мяч под свой контроль. Да и футболисты «Зенита», обеспечив себе задел, невольно расслабились.

Главное, южане наконец начали бить по воротам. Особенно активен в этом отношении был Никита Кривцов, несколько раз вынудивший Латышонка вступить в игру. Затем чуть не отличился Смолов, с чьим хитрым выстрелом из угла штрафной справился вратарь. Семак же мог позволить себе экспериментировать. По истечении часа он бросил в бой Густаво Мантуана и Юрия Горшкова. Причём последний занял место в опорной зоне, хотя является номинальным левым защитником.

А на 65-й минуте давление «Краснодара» дало свои плоды. Очень красивый гол записал себе в актив как раз Кривцов. Получив пас от Са, он технично качнул самого Вильмара Барриоса и аккуратно отправил снаряд в дальний угол. В довершение всех бед дёрнул мышцу Родригао, которого пришлось менять на Нуралы Алипа.

Почувствовав, что соперник слишком осмелел, «Зенит» ненадолго включился и быстро убил интригу. И опять сработала связка Вендела и Глушенкова. Бразилец отдал тонкий пас на ход россиянину в штрафную, а тот пробил в ближний.

Но спустя всего минуту южане сократили отставание. И снова пользу принёс Кривцов. На чужой половине он совершил отбор у Вендела и выполнил разрезающую передачу на Смолова между двух защитников. Удар у нападающего, казалось, получился неудачным. Латышонок коснулся мяча, но от его рук тот залетел в сетку. Таким образом, ветеран отличился в дебютном матче после возвращения.

У коллектива Мусаева осталось достаточно времени, чтобы спастись, и он делал всё возможное для этого. А тренер бросил в бой в том числе Данилу Козлова, воспитанника «Зенита», летом перешедшего из «Балтики» в «Краснодар», и юного таланта Евгения Ковалевского. Оба смотрелись довольно неплохо.

И у команды были реальные шансы забить. Дубль едва не оформил Сперцян. После его первого удара мяч прошёл рядом с дальней штангой. Во втором случае он со стандарта крутил снаряд в ближний и тоже немного не попал.

Так «быки», проведя два разных тайма, всё-таки потерпели поражение и упустили возможность завоевать дебютный трофей в истории. «Зенит» же выиграл Суперкубок пятый раз подряд и девятый в общей сложности. По данному показателю он оторвался от ЦСКА, в активе которого семь побед.

Но не обошлось и без серьёзной ложки дёгтя: помимо Родригао, травму получил Вендел, которого тоже пришлось менять.