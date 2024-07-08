Сборники на перепутье: Баринов может уехать в Испанию, Миранчук — перейти в «Динамо», Сергеев — вернуться в «Крылья»

Дмитрий Баринов рассказал об интересе к нему со стороны «Алавеса» и сообщил о готовности уехать в Испанию, а его бывший одноклубник Артём Дзюба, напротив, отказался от предложений из-за рубежа и намерен остаться в России. «Спартак» близок к приобретению аргентинца Эсекьеля Барко, а ЦСКА подписал контракт с малийцем Секу Койта. В свою очередь, в «Динамо» не исключили прихода Антона Миранчука, а в «Крыльях Советов» намекнули на возвращение Ивана Сергеева.

Почему Баринову стоит попробовать свои силы в «Алавесе»

Текущим летом уже состоялся один громкий трансфер из РПЛ в топ-5 ведущих футбольных лиг Европы. Речь о переходе Матвея Сафонова из «Краснодара» в ПСЖ. Нельзя исключать, что в ближайшее время по его стопам пойдёт Дмитрий Баринов, который прямо заявил об интересе со стороны «Алавеса».

«Как можно туда не поехать? Я не строю каких-то иллюзий и не говорю, что мой уровень — первая пятёрка Испании. Команда с десятого места, с 12-го — пожалуйста, вообще нет проблем. В топ-5 лиг Европы я бы даже в стан аутсайдера поехал», — цитирует хавбека Sport24.

По его словам, если клуб сделает предложение железнодорожникам в размере €5—6 млн, те должны его принять. Однако существует серьёзная загвоздка — заработная плата. По словам россиянина, он не готов к существенному понижению оклада, который портал Cashsport оценивает в €1,6 млн в год.

«Поеду либо на такую же зарплату, как у меня в «Локомотиве», либо на чуть меньшую — но прямо совсем на чуть-чуть. Не в два раза», — добавил Баринов.

Готовы к возможной сделке и в столичном коллективе. Член совета директоров клуба Валерий Филатов признал, что если Дмитрий договорится с зарубежной командой, то уедет. В свою очередь, спортивный директор «Алавеса» Серхио Фернандес опроверг информацию о ведении переговоров с Бариновым, но было бы странно, если бы он с ходу подтвердил её.

Пока хочется пожелать атлету пойти на повышение, тем более он не скрывает желания сменить чемпионат. Это логично, ведь полузащитник давно перерос РПЛ. Плюс он обладает богатым опытом выступлений как в еврокубках, так и в сборной России.

Продолжение карьеры в «Алавесе» выглядит для него идеальным вариантом. С одной стороны, команда, вернувшись в Примеру, с ходу заняла десятое место. С другой, она не ставит перед собой столь серьёзных задач, как, например, «Реал Сосьедад», цвета которого защищает Арсен Захарян. Там у россиянина точно появятся шансы заявить о себе.

Тем более что в прошлом сезоне Луис Гарсия в большинстве случаев использовал схему 4—2—3—1 с двумя опорниками. Места в основе чаще всего доставались воспитаннику «Реала» Антонио Бланко и пришедшему из «Реала Сосьедад» Андеру Геваре. С обоими Баринов способен конкурировать.

Как «Спартак» бросает перчатку «Зениту» на трансферном рынке

«Зенит» летом активнее всех ведёт себя на трансферном рынке, однако, кажется, свою кампанию завершил. Перчатку ему бросил «Спартак», только начавший усиливаться. Москвичи уже приобрели у «Бетиса» Виллиана Жозе. На очереди Эсекьель Барко. Если верить аргентинским СМИ, за него заплатят $16 млн. Футболист получит соглашение сроком на четыре года, а его зарплата, по некоторым данным, составит €2,5 млн с учётом бонусов.

Любопытно, что атакующий хавбек мог переехать в Россию гораздо раньше. Причём в 2017-м техничным исполнителем интересовались как раз петербуржцы, активно собиравшие аргентинцев. Но талантливый спортсмен в Европу не перебрался до сих пор.

Зато он немало выступал в MLS. «Атланта» приобрела игрока у «Индепендьенте» за рекордную на тот момент сумму для лиги — €12,28 млн. В общей сложности он провёл за команду 107 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 18 результативных передач, а также стал чемпионом MLS и обладателем Открытого кубка США. В январе 2024 года права на него выкупил «Ривер Плейт», которому он также помог выиграть национальное первенство. А с «Индепендьенте» игрок завоевал Южноамериканский кубок.

Пусть указанная журналистами сумма выглядит завышенной, Барко реально способен помочь красно-белым. Невысокий (всего 167 см) латиноамериканец обладает виртуозной техникой и нестандартным мышлением. При этом он готов не только закрыть позицию атакующего полузащитника, но и сыграть слева. А исходя из статистики, атлет в состоянии как отдать обостряющий пас на партнёра, так и самостоятельно завершить атаку.

Также сообщалось об интересе москвичей к Сергею Пиняеву. Якобы они готовы включиться в переговоры с «Локо», если ужесточат лимит на легионеров. Но пока подобный трансфер выглядит маловероятным, учитывая, скольких сильных футболистов уже лишились железнодорожники.

Чем Антон Миранчук и Георгий Джикия могут помочь «Динамо»

«Динамо», в отличие от конкурентов, пока не торопится с усилением. Состав действующих бронзовых призёров РПЛ пополнил лишь Андрей Лунёв. Однако болельщиков бело-голубых взбудоражили слова председателя совета директоров клуба Дмитрия Гафина, не исключившего подписание Антона Миранчука.

Игрок после окончания срока действия контракта с «Локо» находится в статусе свободного агента. Хотя представитель спортсмена Вадим Шпинёв призвал не муссировать слухи, такой вариант вполне реален.

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Если с хавбеком действительно удастся договориться, он однозначно усилит коллектив. Антон находится в расцвете сил и является одним из самых тонких атакующих полузащитников РПЛ. В предыдущем сезоне Марцел Личка использовал на этой позиции разных подопечных: Фёдора Смолова, Хорхе Карраскаля, Бителло.

С приходом Миранчука, вероятно, это место отойдёт ему, а бразилец будет располагаться чуть левее. Россиянин способен образовать отличную связку и с Константином Тюкавиным, которому сильно не хватало ассистента подобного уровня. Вместе они уже неплохо взаимодействовали в составе сборной страны. Наконец, хавбек обладает чемпионским опытом, которого недостаёт «Динамо».

Не помешал бы москвичам и Георгий Джикия, который тоже находится в поиске клуба. Именно проблемы в обороне помешали бело-голубым взять золото. И Николас Маричал Перез, и Роберто Фернадес, и даже опытный Фабиан Бальбуэна регулярно допускали ошибки. Бывший капитан «Спартака» в состоянии сформировать надёжный дуэт с парагвайцем. С одной стороны, в последние сезоны он мало играл за красно-белых, но мешали то травмы, то недоверие наставника. Если у футболиста нет проблем со здоровьем, он точно поможет «Динамо». Да и 30 лет — не критический возраст для этого амплуа.

Вот только вряд ли Джикия, известный любовью к «Спартаку», согласится защищать цвета принципиального оппонента.

Как ЦСКА рискует с трансфером Койта

Между тем в ЦСКА остаются верными себе и не оставляют попыток найти недорогого талантливого легионера. С армейским коллективом подписал соглашение Секу Койта. Нападающий сборной Мали посетил встречу Братского кубка с «Партизаном». А на следующий день клуб представил новичка забавным роликом, в котором гигантский форвард запрыгивает на газон «ВЭБ Арены» По словам брата атлета Махамаду Койта, представляющего интересы игрока, им также интересовались «Эвертон» и «Штутгарт».

«Выбрали ЦСКА, поскольку понравился проект, который нам представили. Думаю, он будет полезен для дальнейшего развития Секу. Он очень хочет помочь ЦСКА завоевать титулы, которых так долго ждут болельщики», — приводит слова агента «Матч ТВ».

Москвичи получили относительно опытного (24 года) исполнителя, немало поигравшего за сильнейшую команду Австрии «Зальцбург». В его активе 106 поединков в её составе, 43 гола и 21 ассист. Также он регулярно получает вызовы в национальную команду, с которой принял участие в двух Кубках Африки.

Даже в предыдущем сезоне Койта, преимущественно выходя на замену, с восемью мячами стал вторым бомбардиром «Зальцбурга» в Бундеслиге. Перечень сильных сторон Секу обширен. Он обладает высокой скоростью, имеет поставленный удар и старателен в прессинге. Более того, способен закрыть несколько позиций: выйти как на острие, так и в качестве атакующего полузащитника.

Однако все эти плюсы перекрывает серьёзный минус — травматичность. Только после переезда в Австрию он пропустил в общей сложности 103 матча. А в 2021-м из-за разрыва крестообразных связок колена выбыл из строя на год.

Почему возвращение Сергеева в «Крылья Советов» выгодно для всех

В ближайшее время может состояться и громкий внутренний трансфер. Речь о возвращении Ивана Сергеева в «Крылья Советов». Об этом сообщили сразу два источника, а спортивный директор самарцев Сергей Корниленко пообещал скоро порадовать болельщиков.

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Эта сделка пойдёт на пользу всем сторонам. «Зенит», помимо россиянина, уже располагает Матео Кассьеррой и выкупленным у «Локо» Вильсоном Изидором. Плюс не исключена покупка у «Спартака» Александра Соболева. В таком случае уже не юный нападающий действующим чемпионам будет не нужен.

Сам он горит желанием получать куда больше практики. Например, в предыдущем розыгрыше РПЛ Сергеев лишь 12 раз появился в старте, а по количеству сыгранных минут (1969) занял десятое место в коллективе. При этом Иван не роптал, а отлично выполнял роль джокера, в форме «Зенита» огорчив соперников 30 раз.

«Крыльям Советов» же бомбардир жизненно необходим. В прошлом сезоне лучшим снайпером самарцев стал вингер Бенхамин Гарре (9). На второй строчке расположился вынужденно переведённый на острие атакующий полузащитник Амар Рахманович (7). Вдобавок возвращение былого лидера поможет команде остаться на плаву после ухода Юрия Горшкова и Никиты Салтыкова.

Кому в РПЛ пригодится Дзюба

А вот будущее Артёма Дзюбы по-прежнему покрыто туманом. По информации СМИ, летом он получал предложения от клубов из Китая, Турции и Саудовской Аравии, но намерен остаться в России.

Некоторые коллективы РПЛ игрок действительно способен усилить. В первую очередь речь о «Нижнем Новгороде». Там никогда не скрывали интереса к нему. К тому же в предыдущем розыгрыше РПЛ команда заняла второе место с конца по количеству забитых мячей (29) и сохранила прописку в элите только в стыковых матчах.

С другой стороны, инсайдер Иван Карпов сообщал, что спортсмен не входит в планы нового главного тренера Саши Илича. Плюс удалось укрепить состав Огненом Ожеговичем, записавшим себе в актив 16 голов в минувшем сезоне греческой Суперлиги.

Проблемы испытывает и «Ахмат», ведь летом не стал продлевать контракт с грозненцами Мохамед Конате, на которого делалась ставка в атаке. При этом по манере игры высокий мощный африканец схож с россиянином.

Наконец, нельзя забывать о новичках РПЛ. «Химкам» Дзюба не пригодится, поскольку они договорились с исполнителем такого же формата — Антоном Заболотным. А вот «Акрон» и махачкалинское «Динамо» наверняка не откажутся от одного из лучших бомбардиров в истории сборной России.