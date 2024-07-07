Мерло: «Ривер Плейт» принял предложение «Спартака» по трансферу Барко

«Спартак» достиг договорённости с «Ривер Плейт» по трансферу полузащитника Эсекьеля Барко.

Как сообщает журналист Сесар Луис Мерло, аргентинский клуб принял предложение москвичей о $16 млн за трансфер.

Барко должен вылететь в Москву на следующей неделе.

Сообщалось, что «Спартак» согласовал четырёхлетний контракт с игроком.

В прошлом сезоне Барко провёл за «Ривер Плейт» 28 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Спартак» продолжит работу на трансферном рынке после подписания Барко.