Мерло: «Ривер Плейт» принял предложение «Спартака» по трансферу Барко
Как сообщает журналист Сесар Луис Мерло, аргентинский клуб принял предложение москвичей о $16 млн за трансфер.
Барко должен вылететь в Москву на следующей неделе.
Сообщалось, что «Спартак» согласовал четырёхлетний контракт с игроком.
В прошлом сезоне Барко провёл за «Ривер Плейт» 28 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал семь результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Спартак» продолжит работу на трансферном рынке после подписания Барко.