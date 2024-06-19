«Капитана будут выбирать игроки»: Станкович — о подборе футболистов, стиле игры «Спартака» и уходе Слишковича

Деян Станкович прибыл в Москву и уже на этой неделе приступит к работе в «Спартаке». В среду состоялись официальное представление сербского тренера и его первая пресс-конференция в новом статусе. Бывший игрок «Интера» назвал работу в стане красно-белых большим вызовом и пообещал приложить максимум усилий, чтобы сделать команду лучше, чем она была до его прихода, и биться за победу во всех турнирах. По словам специалиста, он доволен нынешним подбором футболистов, но также не исключает точечных усилений.

Новый главный тренер «Спартака» Деян Станкович прибыл в Москву во вторник, 18 июня. Первым делом прямо в аэропорту он записал обращение к поклонникам команды.

«Привет всем! Я прилетел в Москву и готов усердно работать! Увидимся завтра», — сказал сербский специалист.

Затем Деян отправился на стадион красно-белых, где экипировался в фирменный костюм «Спартака», сфотографировался в клубном шарфе и посетил музей. Официальное представление Станковича широкой публике и его первая пресс-конференция состоялись на следующий день. Тренера представил спортивный директор клуба Томаш Амарал.

«Для меня это честь, честь для клуба иметь такого специалиста. Все мы знаем его как игрока и как тренера тоже. Его опыт и титулы, которые он выиграл, говорят о многом. Надеюсь, что он продолжит побеждать. Добро пожаловать, Деян. Твой успех — успех команды, а твой неуспех — это мой неуспех», — заявил функционер.

Станкович своё выступление провёл на итальянском. Как объяснил специалист, ему легче излагать свои мысли на этом языке, нежели на английском, хотя последним он также владеет. При этом тренер заявил, что в скором времени начнёт изучать русский и надеется освоить его как можно быстрее. Работу в «Спартаке» серб назвал огромным жизненным вызовом и подчеркнул, что переговоры о работе не потребовали много времени. По его словам, условия соглашения не были в них определяющими.

«Спартак» — это большой клуб с именем. У любого специалиста есть контракт, это нормально, но это не главная причина, почему я здесь. Величие клуба и значимость вызова, которые мне предстоят, важнее», — заявил Станкович.

Отвечая на вопрос о целях на предстоящий сезон, Деян отметил, что в таком большом клубе нет иных вариантов, кроме как биться за победу во всех турнирах.

Новый главный тренер подчеркнул, что доволен подбором футболистов в команде, но не исключил точечных усилений, так как всегда «хочется быть лучше, чем вчера». В частности, речь идёт о приглашении сильного третьего вратаря. При этом тренер уклонился от ответа на вопрос, обсуждалась ли с ним судьба бывшего капитана Георгия Джикии, с которым было решено не продлевать контракт.

«Капитана будут выбирать игроки, это не моё дело. Что касается Джикии, я могу говорить только о тех футболистах, которые есть в моём распоряжении. Команда — это не один человек, это коллектив, поэтому от меня вы никогда не услышите разговоры о каком-то одном конкретном игроке», — заявил специалист.

Серб рассказал, какой стиль игры планирует прививать своей новой команде. В первую очередь он подчеркнул, что любит организованность во всём — и в процессе подготовки, и в исполнении плана на игру.

«Я бы не хотел говорить о каких-то конкретных схемах — это, на мой взгляд, только цифры. Важно, какие есть исполнители и что ты можешь от них требовать. Я хочу видеть от команды агрессивную и динамичную игру. Постараюсь создавать такие условия для футболистов, в том числе психологические, чтобы они могли демонстрировать свои лучшие качества все 90 минут. Что касается игрового стиля, мы постараемся контролировать игру во всех фазах, делать подборы, доминировать, создавать давление на соперника и быть агрессивными без мяча», — поделился Станкович.

Также он отметил роль всего тренерского штаба в построении игры и подчеркнул, что у него прекрасные помощники, которым он слепо доверяет. Деян был готов принять в команду и Владимира Слишковича, который исполнял обязанности главного тренера после отставки Гильермо Абаскаля. Решение боснийца об уходе стало для него неожиданностью, но не расстроило.

«Хочу пожелать ему всего наилучшего в дальнейшем. Не могу сказать, что был расстроен. Мы взрослые люди. Каждый принимает решение сам», — отметил рулевой красно-белых.

При этом русскоговорящий ассистент у Станковича всё же будет: в его штаб войдёт Вадим Романов, ранее работавший в молодёжной команде.

Между тем футболисты уже с нетерпением ждут возможности познакомиться с рулевым команды. Их первая встреча намечена на 21 июня. Пока же они проходят медобследование перед сборами. Прибыл на тестирование и Александр Соболев, несмотря на циркулирующие слухи о его скорой продаже в «Зенит». Главная задача игроков на ближайшее время, как отметил, в частности, Хесус Медина, — понять, какой футбол хочет видеть Деян.

«Станкович — хороший тренер. Он был отличным игроком. За его плечами большой опыт в хороших командах. Для команды и для каждого его приход — это хорошо. Пока ещё не встречались с тренером. Завтра мы соберёмся на базе, где познакомимся», — цитирует парагвайца «Чемпионат».

А Даниил Хлусевич отметил, что футбольная карьера Станковича была потрясающей, значит, таким же будет и его тренерский путь.