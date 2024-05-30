Станкович проведет первую тренировку со «Спартаком» 21 июня

Новый главный тренер московского «Спартака» проведёт свою первую тренировку в качестве наставника команды 21 июня на клубной базе в Тарасовке.

«Спартак» начнет подготовку к новому сезону на подмосковной базе клуба, а продолжит ее на тренировочных полях около «Лукойл Арены», сообщает пресс-служба красно-белых.

Игроки, которые получили приглашения в свои национальные сборные на июньские матчи, присоединятся к московской команде позже остальных.

В минувшем сезоне «Спартак» финишировал на пятой позиции в чемпионате России. После отставки Гильермо Абаскаля команду принял исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович, который также покинул клуб после окончания сезона.

Ранее Владимир Слишкович рассказал, что хотел бы в будущем вернуться в «Спартак».