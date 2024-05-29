Слишкович: в будущем хотелось бы снова стать главным тренером «Спартака»

Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович рассказал, что хотел бы в будущем вернуться в московский клуб.

«Конечно, мне хотелось бы в будущем снова стать главным тренером «Спартака». 100%», — цитирует Слишковича «Чемпионат».

Сегодня стало известно, что специалист покинул клуб по собственному желанию. Таким образом, он не будет работать в тренерском штабе Деяна Станковича.

Напомним, что Слишкович был назначен исполняющим обязанности после увольнения Гильермо Абаскаля. Позже его утвердили главным тренером из-за регламента РФС. Под его руководством «Спартак» финишировал на пятой позиции в чемпионате России.

Ранее Слишкович заявил, что поражение «Спартака» от «Балтики» в Кубке России стало самым сложным моментом.