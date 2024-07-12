Сперцян заявил, что на футболистов «Краснодара» не давит отсутствие трофеев

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что отсутствие трофеев не давит на футболистов клуба.

«Завтра большой день, большая игра для нас, играем за трофей, который мы все ждём, все готовы. Давит ли, что у команды нет трофеев? Никак не сказывается, хорошо, что у нас есть такие игры, что выпал такой шанс», — приводит слова Сперцяна ТАСС.

«Зенит» и «Краснодар» сыграют в Суперкубке России. Матч состоится 13 июля на «Волгоград Арене» и начнётся в 20:30 мск.

Ранее сообщалось, что Кукуян назначен на матч «Зенита» и «Краснодара» в Суперкубке России.