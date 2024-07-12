Сперцян заявил, что на футболистов «Краснодара» не давит отсутствие трофеев
- РИА Новости
«Завтра большой день, большая игра для нас, играем за трофей, который мы все ждём, все готовы. Давит ли, что у команды нет трофеев? Никак не сказывается, хорошо, что у нас есть такие игры, что выпал такой шанс», — приводит слова Сперцяна ТАСС.
«Зенит» и «Краснодар» сыграют в Суперкубке России. Матч состоится 13 июля на «Волгоград Арене» и начнётся в 20:30 мск.
Ранее сообщалось, что Кукуян назначен на матч «Зенита» и «Краснодара» в Суперкубке России.