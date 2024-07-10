РФС реализовал все билеты на матч за Суперкубок России

Все билеты на матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром» реализованы.

«Все билеты реализованы. Я жду красивой игры», — цитирует генерального секретаря РФС Максима Митрофанова ТАСС.

Встреча пройдёт 13 июля на стадионе «Волгоград Арена».

Напомним, что «Зенит» одержал победу над «Балтикой» в суперфинале Кубка России (2:1). Команда также стала победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). «Краснодар» получил право сыграть в матче за Суперкубок благодаря второму месту в РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Зенит» впервые в своей истории оформил требл.